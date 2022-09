Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 10 al 16 settembre 2022 ci svelano che l’atmosfera a Palazzo Palladini continua a essere tesa. Franco, messo sotto pressione dalla decisione di Nunzio che si prepara a partire per Capo Verde e raggiungere Chiara, sfoga la sua rabbia contro Ferri. Ma vediamo insieme cosa accade in Upas la prossima settimana.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trama puntate dal 10 al 16 settembre 2022

Nunzio è finalmente riuscito a sapere dove si trova Chiara, e pare sempre più determinato a partire per Capo Verde per raggiungerla. La decisione del ragazzo mette suo padre Franco sotto pressione, e a farne le spese è Ferri. Il Boschi decide infatti di affrontarlo a Palazzo Palladini e tra i due c’è un confronto acceso.

Dopo lo scontro con Franco, Ferri discute anche con Marina che lo invita a rivedere la sua posizione. Poco dopo la coppia riceve un regalo misterioso del quale nessuno conosce il mittente. Intanto però una nuova ombra minacciosa sembra pronta a offuscare la loro ritrovata felicità. Alberto decide di farsi avanti con Clara, proponendole di vivere nuovamente insieme.

Eugenio prende un’iniziativa che però non produce gli effetti desiderati. Decisione importante anche per Samuel, che è ormai stanco di essere considerato un ragazzo privo di carattere e – in un momento di ritrovato orgoglio – affronta Espedito in confronto faccia a faccia.

Guido vede Michele in compagnia di una misteriosa ragazza e intende scoprire chi sia la donna con la quale il Saviani era a cena. Messo alle strette dalle domande di Guido, Michele si trova a riflettere sui suoi veri sentimenti.

Un Posto al Sole news: Alberto cerca di far riflettere Niko

Palladini prova a mettere in guardia Niko sulle possibili conseguenze che potrebbe avere una battaglia legale contro Micaela. Lei, da parte sua, sembra più che mai intenzionata a fargli guerra in risposta agli attacchi subiti. Intanto il piccolo Jimmy è costretto a fare i conti con prove molto più grandi di lui.

Upas, anticipazioni al 9 settembre Un Posto al Sole

Arrivato a Capo Verde Nunzio può finalmente riabbracciare Chiara. Il ragazzo scopre però che gli ultimi avvenimenti della sua vita hanno finito per farla ripiombare nelle sue fragilità.

Dopo aver scoperto che Chiara fa ancora uso di cocaina, Nunzio decide di affrontare i fantasmi del passato, e finisce così per imbattersi in uno scenario imprevisto.

Per sapere cos’altro accadrà, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.