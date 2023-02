Nelle puntate inedite Un Posto al Sole in onda nelle prossime settimane assisteremo al ritorno di due personaggi “storici”. Otello farà il suo ritorno nella città partenopea per dare l’ultimo saluto a Teresa, mentre Lara tornerà con una notizia davvero inaspettata. Ma scopriamo insieme cosa accadrà nelle prossime puntate Un Posto al Sole.

Anticipazioni Un Posto al Sole, Teresina muore

C’è attesa tra i fans di Un Posto al Sole per la puntata speciale che segnerà l’addio a Teresina. In un parallelismo con la realtà, tale personaggio morirà così come accaduto alla sua interprete nella vita reale. Si tratterà certamente di uno degli episodi più commoventi della soap italiana Upas, nel quale vedremo il ritorno di Otello Testa, che rientrerà a Napoli per dare l’ultimo saluto alla madre di Silvia.

A rendere particolarmente commovente la trama sarà la consapevolezza che l’attrice che interpreta Teresa Diacono – Carmen Scivittaro – è realmente scomparsa il 14 agosto 2022. Un parallelismo con la realtà quindi, che costringerà la produzione a mostrare la mamma di Silvia solo tramite flashback. Non è ancora stato svelato se la notizia della morte di Teresina sarà annunciata telefonicamente o se sarà lo stesso Otello a darla dal vivo. L’ex vigile infatti tornerà nella città partenopea per partecipare ai funerali e sarà chiamato a una difficilissima prova in un contesto profondamente drammatico.

Un Posto al Sole news: il ritorno di Lara

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole ci sarà spazio anche per momenti di gioia, come quelli che accompagneranno il matrimonio di Marina e Roberto. A offuscare in parte la loro felicità sarà l’assenza di Alice, che dopo aver scagionato Nunzio è partita per Londra e deciderà di non fare rientro nella città partenopea neppure per il matrimonio della nonna.

L’armonia tra i due però durerà poco, poiché arriverà Lara – con tanto di neonato al seguito – pronta a portare scompiglio nella loro vita.

Upas, anticipazioni Un Posto al Sole

Quali nuovi sconvolgimenti porterà l’improvviso ritorno di Lara a Napoli? L’arrivo della bella Martinelli, che si presenterà con un neonato rischia di “minare” la serenità appena ritrovata tra Marina e Roberto. Un autentico fulmine a ciel sereno per il Ferri, che si convincerà che la bambina è sua.

Per sapere qualcosa in più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.