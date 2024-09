Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 9 al 13 settembre 2024 ci svelano che vivremo una settimana densa di momenti che ci faranno trattenere il fiato. Cosa accadrà in Upas nelle prossime puntate? Al centro dei riflettori ci sarà Ferri che, ancora alle prese con Lara, deciderà di rivolgersi a Filippo e Serena. Continuerà la sofferenza di Mariella per la crisi familiare, mentre Guido si riavvicinerà a Claudia, spingendo Silvia a fare due chiacchere con la sua vecchia amica. Intanto Palladini tremerà per le ripercussioni del boss Torrente.

Anticipazioni Un Posto al Sole: la spiazzante proposta di Ferri

Filippo e Serena appariranno perplessi dopo la spiazzante richiesta di Roberto. Ferri – pur di non lasciare Tommy a Ida – ha proposto alla coppia di prendere il bambino in affido. Ma le mosse di Ferri non finiranno qui, visto che ora toccherà a lui testimoniare in tribunale.

Riuscirà a rendere ancora più complicata la posizione di Ida? Una deposizione rischiosa di Magdalena finirà per mettere in cattiva luce la madre biologica del bambino, e Diego cercherà di risollevare Ida invitandola a cena fuori.

Silvia affronta Claudia nelle prossime puntate Upas

Il ritorno di Claudia a Napoli dopo un periodo trascorso a Roma, spingerà Silvia e parlarle e farle una richiesta importante. La cugina di Del Bue deciderà infatti di dare una mano a Mariella e chiederà a Costa di non mettersi in mezzo tra Guido e la moglie.

Dopo il suo rientro nella città partenopea infatti, Claudia avrà ripreso a frequentare Guido, e la loro vicinanza non sarà passata inosservata agli occhi di Silvia. Per questo la ragazza deciderà di parlare con lei, e chiederle di lasciare a Guido la possibilità di rimediare alla sua crisi matrimoniale.

L’uomo intanto apparirà sempre più confuso sui suoi sentimenti, e sembrerà non riuscire a prendere una decisione definitiva riguardo il suo matrimonio.

Claudia ascolterà davvero la sua richiesta? Al momento non sembrerà disposta ad accettare consiglia dalla sua amica “storica”.

Spoiler Un Posto al Sole: Samuel nostalgico

Ci sarà spazio anche per vicende più frivole nelle prossime puntate Un Posto al Sole, come quelle che vedranno coinvolto Samuel. Il giovane sentirà sempre più la mancanza della fidanzata Micaela, che si troverà ancora lontana da Napoli.

Per questo motivo il ragazzo escogiterà un piano per farla rientrare in città. Il cuoco deciderà di servirsi del piccolo Jimmy per portare a termine il suo progetto. Ci riuscirà?

Un Posto al Sole, cos’altro accade?

Valeria continuerà a ripetere a Niko che la presenza ingombrante di Renato nella vita del figlio non gli faccia poi così bene.

Nel frattempo inizieranno le indagini della magistratura per scoprire l’identità del traditore che avrà svelato il luogo segreto di Sabbiese al boss Torrente. per farlo uccidere. Alberto si troverà così in pericolo su due fronti: se da un lato ci sarà la magistratura, che potrebbe punirlo per ciò che avrà fatto, dall’altro ci sarà Torrente, che prometterà vendetta per il suo “tradimento”. Palladini sarà sempre più terrorizzato dalle possibili ripercussioni del boss.