Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 8 al 14 luglio 2023 ci svelano che per Lara potrebbe avvicinarsi il momento della verità. L’atteggiamento materno di Ida nei confronti del piccolo Tommaso non sfugge infatti all’occhio attento di Roberto. Per Nunzio e Rossella si apre un momento difficile, e i due preferiscono non uscire allo scoperto. Scopriamo insieme cosa accadrà nelle nuove puntate inedite che andranno in onda la prossima settimana in Upas.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trama puntate dal 8 al 14 luglio 2023

Nelle nuove puntate Un Posto al Sole in onda dal 8 al 14 luglio su Rai 3 assisteremo ai sospetti di Roberto, messo in allarme dall’atteggiamento materno di Ida nei confronti del bambino. L’uomo inizierà a sospettare che la neo assunta sia molto più che una baby sitter per il suo amato Tommaso e tempesterà di domande Lara, che dovrà così studiare bene le sue mosse e i passi da fare, per non rischiare di veder crollare la montagna di bugie costruita fino a questo momento.

Ferri desidererà andare fino in fondo e non avrà esitazioni pur di arrivare a vederci chiaro in tutta questa vicenda.

Per la Martinelli potrebbe così avvicinarsi il momento della resa dei conti finale con grandi ripercussioni nel suo rapporto con Roberto, e non è da escludere che possano aprirsi nuovi spiragli per Marina.

Un Posto al Sole news, Nunzio tace su Rossella

Spazio anche per le vicende di Nunzio e Rossella. Dopo quel momento di intimità che li ha visti protagonisti, i due appariranno scossi. Dopo il bacio che si sono scambiati non riusciranno a far finta di niente, pur non trovando la forza di uscire allo scoperto.

I due proveranno a dimenticare quanto accaduto, e Nunzio preferirà tacere i suoi reali sentimenti nei confronti della Graziani.

Un Posto al Sole, spoiler Upas al 14 luglio

Situazione sempre più complicata tra Viola ed Eugenio, con la figlia di Ornella che non tarderà a sentire il bisogno di far chiarezza su quelli che sono i reali sentimenti che prova nei confronti del marito.

Parlando apertamente con Raffaele, Viola non esiterà a definire il suo matrimonio una semplice “routine” quotidiana e a dirsi pronta a voler mettere un punto definitivo alla sua relazione con Eugenio.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.