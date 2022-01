Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 8 al 14 gennaio 2022 ci svelano che proprio quando Rossella e Riccardo sembrano aver superato le recenti difficoltà, il loro rapporto subisce una nuova battuta d’arresto. Ma vediamo insieme cosa accade in Upas la prossima settimana.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 8 al 14 gennaio 2022

La love story tra Rossella e Riccardo sembra iniziare a procedere nel verso giusto, quando Virginia svela un particolare della sua storia con lui che mette in difficoltà la Graziani. Quest’ultima cerca un po’ di supporto emotivo in una inattesa amicizia, ma Virginia non sembra affatto disposta a farsi da parte, lasciandole il campo libero con il Crovi.

Riccardo, ormai stanco per la situazione, insiste perché le due donne si chiariscano, ma questo potrebbe finire per travolgere Rossella in un confronto con Virginia che potrebbe anche dare risultati inattesi….

Bianca fa ritorno a casa rattristata per l’assenza della madre. Il suo stato d’animo mette sotto pressione Franco, che deve anche fare i conti con l’atteggiamento di Nunzio. Il cugino sembra infatti prendere troppo alla leggera il suo lavoro ai cantieri e questo mette Franco in difficoltà con Ferri.

Le cose non vanno meglio neppure tra Giancarlo e Guido, soprattutto dopo che quest’ultimo reagisce con evidente imbarazzo alla prima effusione pubblica di Giancarlo con la cugina. Suggestionato da Cotugno, Guido appare fin troppo ligio alle regole, fino al punto di indurre Silvia a credere che lui nutra una forte avversione per Giancarlo.

Clara tenta di reagire alla fine della sua storia d’amore con Patrizio, cercando di voltare pagina e iniziare un nuovo capitolo della sua vita, nonostante le difficoltà economiche e pratiche. Il figlio di Raffaele sembra invece faticare a superare il dolore per la fine di quella storia d’amore. Una proposta inattesa giunge a Clara, mettendola in difficoltà, mentre Patrizio si trova a dover sottostare anche alle continue provocazioni di Alberto. Per Roberto e Lara invece le cose vanno a gonfie vele e la coppia appare sempre più affiatata.

Anticipazioni Upas: Marina e Fabrizio travolti dagli eventi

I problemi del pastificio sembrano non dare nessuna tregua a Marina e Fabrizio. La Giordano cerca di dare tutto il suo supporto a Rosato per risollevare le sorti dell’attività, ma le cose sembrano non mettersi bene. Fabrizio si trova a fare i conti con le conseguenze della sua scelta.

Samuel fa un tentativo per riavvicinarsi a Speranza, ma la ragazza è ancora troppo ferita.

Per sapere cos’altro accadrà dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.

Un posto al sole, puntate su Rai 3: orario e streaming di Upas

Ricordiamo che la soap viene trasmessa da Rai 3 nella fascia oraria 20:45-21:15 (dal lunedì al venerdì), dopo aver esordito alle 18:30 per le prime stagioni ed ogni singola puntata (compresa quella di oggi) è visibile in replay nella nostra app o su RaiPlay.