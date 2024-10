Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 7 all’11 ottobre 2024 ci svelano che vivremo una settimana densa di momenti che ci faranno trattenere il fiato. Cosa accadrà in Upas nelle prossime puntate? Al centro dei riflettori ci sarà il divario tra Mariella e Guido, che sembrerà farsi sempre più ampio. I due discuteranno per il mantenimento del piccolo Lollo. Nel frattempo giungerà a termine il processo per l’affidamento di Tommy, mentre Nunzio chiarirà la sua posizione con Rossella.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Mariella e Guido discutono per il piccolo Lollo

Ormai la situazione tra Mariella e Guido sarà irrecuperabile, e la coppia – nelle prossime puntate Un Posto al Sole in onda dal 7 all’11 ottobre – si troverà a discutere per il mantenimento del piccolo Lollo.

Dopo che la Altieri aveva reagito alle accuse ingiuste del marito contattando un avvocato, arriverà il momento di “sancire” le condizioni del divorzio e tra Del Bue e l’ex moglie vi sarà una discussione accesa riguardo al figlio Lorenzo. Nel dettaglio i due non si troveranno d’accordo sulla cifra adeguata per il mantenimento del bambino.

Mariella troverà un aiuto in Sasà, che ancora una volta non esiterà a darle una mano ad andare avanti dopo la separazione. Questa sarà per il vigile un’occasione anche per far chiarezza sui suoi sentimenti.

Nunzio fa un passo indietro nelle prossime puntate Upas

Un inaspettato riavvicinamento tra Nunzio e Rossella arriverà nel corso dei prossimi episodi Upas. Tra lo chef e la dottoressa Graziani i sentimenti non saranno mai svaniti, e finiranno per riaffiorare. Cammarota però vorrà chiarire la sua posizione, ribadendo di voler andare avanti con la propria vita.

Questo cambiamento verrà notato da Silvia e Michele, che non potranno evitare di essere in pena per la figlia Ross.

Un Posto al Sole, spoiler all’11 ottobre: cos’altro accade?

Alberto – ormai stanco di vivere nella paura – maturerà la decisione di lasciare Napoli per ricostruirsi una vita lontano da tutto e tutti.

Camillo e Jimmy si ritroveranno, ma il figlio di Niko avrà dei comportamenti opportunistici che non sfuggiranno all’amico, il quale sarà parecchio infastidito. Consigliato male da Micaela Cirillo, Jimmy finirà per mettersi nei guai con un professore, trascinando con sé anche l’inconsapevole amico Camillo.

Dopo aver parlato con Lara, Suor Maura prenderà una decisione inaspettata.

La vicenda sull’aggressione a Ferri arriverà a conclusione e il colpevole verrà scoperto.

Si avvierà a conclusione il processo per l’affidamento di Tommy a carico di Lara e Magdalena. L’esito finale riserverà a Ida una piacevole sorpresa. Non è ancora chiaro come si risolverà la questione, ma visto che le anticipazioni parlano di sorprese in arrivo per Ida non è da escludere che il bambino possa finalmente tornare tra le braccia della madre biologica. A quel punto Ida e Diego – rassicurati dall’esito favorevole del processo – potrebbero anche decidere di convolare a nozze per creare una famiglia “ufficiale”. Sarà davvero questo l’epilogo finale di questa storyline? Sarebbe senza dubbio un finale che farebbe felici moltissimi fans.