Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 6 al 12 maggio 2023 ci svelano che assisteremo a un’importante decisione di Marina, che potrebbe rendere vani i tentativi di Roberto che cerca di recuperare il loro rapporto. Ma scopriamo insieme cosa accadrà nelle puntate inedite che andranno in onda la prossima settimana in Upas.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trama puntate dal 6 al 12 maggio 2023

Delusa da quello che ha appena scoperto sul conto di Roberto, Marina prende una decisione inaspettata che rischia di fare “esplodere” una situazione già molto tesa. La crisi sempre più profonda con Marina alimenta le speranze di Lara di poter riconquistare Roberto.

L’atmosfera sembra invece tornare serena tra Franco e Angela, che dopo molte discussioni sembrano ritrovare l’armonia di coppia. Ma una nuova nuvola sta per arrivare sul loro rapporto, e una preoccupazione per Angela potrebbe di nuovo rovinare l’atmosfera.

Pronta a partire per la crociera con Guido, Bice e Sergio, Mariella deve vedersela con Sasà, che si sente tradito da lei come amico. Offeso per essere stato escluso dalla crociera da Mariella, Cerruti si sfoga con un confidente che gli da consigli con i suoi silenzi.

Dopo l’ultimo scontro con Marina, Ferri cerca un confronto per capire cosa sta sbagliando con lei, ma Marina nel frattempo ha già preso una decisione drastica. Testimone del nervosismo tra Ornella e Giulia, Raffaele fa una proposta alla moglie per aiutarla a scaricare la tensione delle ultime settimane.

Un Posto al Sole news, Lara arriva a Palazzo Palladini

Approfittando dell’assenza di Marina, Lara si presenta con Tommaso a Palazzo Palladini e cerca di creare i presupposti per avvicinare il più possibile Roberto a sé. Proprio quando il Caffè Vulcano sembra riuscire a risollevarsi, arriva una nuova ombra a minare la serenità dei titolari.

Contrario all’idea che il figlio viva in un quartiere popolare e pericoloso, Alberto si offre di lasciare la propria casa a Clara. Alberto è deciso a fare di tutto per riportare la moglie a casa.

Upas, anticipazioni al 12 maggio Un Posto al Sole

Per Micaela sembra arrivato il momento di assumersi le proprie responsabilità. L’ansia di rendersi utile di Otello finisce per farlo risultare invadente, e Renato e Raffaele fanno sempre più fatica ad arginarlo.

Franco e Angela sembrano non riuscire a trovare un punto di contatto, e Bianca – che vive un’importante e delicato momento della sua vita – può contare solo sull’appoggio di nonna Giulia.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.