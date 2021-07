Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 31 luglio al 6 agosto 2021 ci svelano che Samuel, dopo aver visto fallire la cena romantica, si prepara a lasciare Palazzo Palladini. Ma vediamo insieme cosa accadrà in Upas nella prossima settimana.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 31 luglio al 6 agosto 2021

Deluso da Speranza e dai suoi amici più cari Samuel lascia così il palazzo. A questo punto non gli resta che cercare di elaborare meglio possibile la sua delusione per aver visto sfumare un sogno d’amore.

Guido e Mariella fanno varie ipotesi sui motivi dello stato d’animo di Speranza. Vittorio sembra deciso a riprendere vecchie abitudini, decisamente dannose.

Bianca fa la conoscenza di Cristina e tra le due si instaura subito un rapporto conflittuale. In compenso le cose sembrano andare meglio con Jimmy. Quest’ultimo è alle prese con la sua prima cotta per Cristina, la figlia di Roberto Ferri. Bianca subisce il pressing degli adulti e capisce che la miglior cosa da fare è chiedere scusa a Cristina.

Patrizio cerca di aiutare Vittorio a capire cosa si aspetta dall’amore. Intanto per cercare di aiutare Clara accetta di togliersi i panni di chef e indossare quelli del baby-sitter. La donna è grata a Patrizio per il suo aiuto, ma vorrebbe evitare di buttargli addosso i suoi problemi.

Nella vita di Fabrizio, mentre il rapporto con Marina sembra farsi sempre più difficile, si riaffaccia una donna del passato. Fabrizio si ritrova così a lavorare a stretto contatto con l’ex fidanzata Giorgia, mentre la situazione con Marina si fa sempre più tesa. La vicinanza di Giorgia crea forte disagio in Fabrizio.

Un periodo felice sembra aprirsi per Michele, che è entusiasta per l’imminente pubblicazione del suo libro. Sempre più deciso a essere più presente con la moglie l’uomo prende una decisione che coglie Silvia (e non solo lei) di sorpresa. Poco dopo, in partenza per Indica, i due cercano di ritrovare l’armonia familiare, ma la presenza di Giancarlo rischia di compromettere la loro relazione: l’uomo non sembra affatto intenzionato a rinunciare a lei.

Anticipazioni upas: partenza per le vacanze

La partenza di Franco, Angela e Bianca per il mare è l’occasione perfetta per augurare a tutti buone vacanze. Serena e Irene invece sono già sulla spiaggia, mentre Filippo è alle prese con i suoi problemi di memoria. Riuscirà a recuperare i suoi ricordi? Per saperlo, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.

Un posto al sole, puntate su Rai 3: orario e streaming

Ricordiamo che la soap viene trasmessa da Rai 3 nella fascia oraria 20:45-21:15 (dal lunedì al venerdì), dopo aver esordito alle 18:30 per le prime stagioni ed ogni singola puntata (compresa quella di oggi) è visibile in replay nella nostra app o su RaiPlay.