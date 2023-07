Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 29 luglio al 4 agosto 2023 ci svelano che la Giordano sarà ormai pronta a smascherare la rivale. Proprio mentre Roberto si affezionerà sempre più al piccolo Tommaso, Marina escogiterà un piano per fare emergere la verità. La donna intenderà rivelare che Tommaso non è figlio di Lara in occasione del battesimo del bambino. Scopriamo insieme cosa accadrà nelle nuove puntate inedite che andranno in onda la prossima settimana in Upas.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trama puntate dal 29 luglio al 4 agosto 2023

Nelle nuove puntate Un Posto al Sole in onda dal 29 luglio al 4 agosto su Rai 3 Lara e Roberto si prepareranno a festeggiare il battesimo di Tommaso, ignari che Marina intenderà smascherare proprio in quell’occasione i piani della rivale per portarle via Roberto.

L’imprenditrice intenderà prendersi la sua vendetta proprio in occasione dell’evento, così da rovinare il giorno di festa alla sua rivale, esattamente come lei aveva fatto in occasione del suo matrimonio.

I proponimenti di Marina riusciranno ad avere l’effetto desiderato?

Un Posto al Sole news, Rossella gelosa di Nunzio

Rossella si sforzerà di tenere a distanza Nunzio – sia mentalmente che fisicamente – cercando di convincersi che quel bacio sia stato solo un fatto da dimenticare, ma quando scoprirà che Cammarota ha una relazione con la sua amica Ada verrà colta da una fitta di gelosia.

Periodo difficile anche per Rossella e Riccardo, che si troveranno ad affrontare una discussione sul piano lavorativo che riguarderà il dottor Crovi.

In seguito quest’ultimo – ignaro della tensione sentimentale tra Nunzio e la sua fidanzata – cercherà di riconquistare la ragazza. Rossella però non sarà disposta a perdonare Riccardo e si presenterà a casa di Nunzio, per dirgli qualcosa di estremamente importante.

Un Posto al Sole, spoiler Upas al 4 agosto

Nelle prossime puntate Un Posto al Sole ci sarà spazio anche per Samuel, che cercherà di chiarire i suoi sentimenti parlando prima con Esperanza e poi con Micaela.

Mariella proverà a sondare il terreno con Espedito affrontando il tema dell’omosessualità, ma rimarrà sconcertata davanti ai ragionamenti omofobi del cugino. La vigilessa realizzerà così che lui non potrebbe mai accettare la storia tra Castrese e Sasà.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.