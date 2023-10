Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 28 ottobre al 3 novembre 2023 ci svelano che il dottor Nicola Correale – il medico che aveva in cura il piccolo Tommaso – sarà assalito da mille dubbi sui malesseri del piccolo e chiederà un incontro con Ferri. Scopriamo insieme cosa accadrà nel dettaglio nelle nuove puntate inedite che andranno in onda su Rai 3.

Anticipazioni Upas, trama puntate dal 28 ottobre al 3 novembre 2023

Nelle nuove puntate Un Posto al Sole in onda dal 28 ottobre al 3 novembre su Rai 3 vedremo precipitare la situazione di Lara. Il pediatra che aveva avuto in cura il piccolo Tommaso in passato infatti, leggerà un articolo sulla Martinelli e sarà assalito dal sospetto che a causare lo strano malessere del bambino potessero essere state cause tutt’altro che naturali. In quegli episodi molto controversi avevamo visto Lara procurare la febbre del piccolo somministrandogli delle gocce particolari. La sua abilità le permise di dosare bene il medicinale, così da evitare la necessità di effettuare un esame tossicologico sul neonato.

Il medico – dopo aver fatto tutti gli esami di routine – non riuscì a dare una spiegazione all’improvvisa febbre del bimbo, e il miglioramento del neonato spinse Correale a non fare ulteriori esami invasivi. Adesso però lo stesso pediatra tornerà a riflettere su quanto accaduto. Cosa accadrà? Cosa scoprirà il pediatra su Lara e il piccolo Tommaso?

Gli spoiler di Upas al 3 novembre: la verità su Lara

Per puro caso Nicola Correale avrà modo di leggere su un giornale dell’arresto di Lara. Questa notizia accenderà in lui un campanello d’allarme che lo porterà a giungere alla conclusione che la Martinelli abbia potuto somministrare al bambino qualche sostanza.

Considerata la natura delicata dell’argomento, il pediatra deciderà di parlarne prima con Ferri. Roberto ascolterà con profonda attenzione il racconto del medico, prima di affrontare Lara in un duro confronto. Le risposte vaghe della Martinelli gli confermeranno che i sospetti del dottor Correale erano fondati: Lara ha avvelenato Tommy!

Resta da capire cosa deciderà di fare Roberto a questo punto. Denuncerà la sua ex oppure accetterà di restare in silenzio, per non rischiare di perdere il bambino?

Un Posto al Sole, cos’altro accade? La storia di Viola

Viola darà il permesso ad Antonio di organizzare una festa in occasione di Halloween. Tra gli invitati ci sarà anche il piccolo Manuel. Il divertente evento prenderà una piega poco piacevole per gli adulti, quando Rosa sarà assalita da un attacco di gelosia nei confronti della Bruni, sua rivale in amore.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.