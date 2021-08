Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 28 agosto al 3 settembre 2021 ci svelano che vivremo momenti di apprensione per le condizioni di Susanna, che dopo l’aggressione farà fatica a riprendere la vita normale. Ma vediamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 28 agosto al 3 settembre 2021

Niko sarà sempre più in crisi dopo la dichiarazione di Susanna e solo un confronto aperto con Angela sembrerà aiutarlo a capire cosa voglia davvero. La notizia dell’aggressione subita da Susanna scuoterà tutto il palazzo, e mentre Renato si mostrerà particolarmente turbato tutta la famiglia si stringerà intorno a Niko. Anche l’ispettore Torre farà la sua parte, portando avanti le indagini senza trascurare nessuna possibile pista.

Rossella si appresterà a sostenere il concorso per la specializzazione e quando ormai si sentirà pronta troverà tutto il sostegno di cui ha bisogno in Ornella. Silvia continuerà la doppia vita con Giancarlo all’insaputa della famiglia. Jimmy, sempre più innamorato di Cristina, la figlia di Ferri, sembrerà non riuscire ad accorgersi che i suoi sentimenti non sono ricambiati con la stessa intensità.

Filippo deciderà di fare di testa sua e ignorare i consigli di Ferri. Questo lo porterà a prendere una sorprendente decisione nei confronti di Viviana. Serena e Irene si prepareranno al loro rientro al palazzo, ma un incontro inaspettato rischierà di trasformare quel ritorno in un’esperienza davvero spiacevole.

Serena si convincerà che dietro l’assunzione di Viviana vi sia lo zampino di Roberto e si deciderà ad affrontarlo. Alice partirà per Londra e, dopo la partenza della ragazza, Fabrizio proverà a recuperare il suo rapporto con Marina.

Anticipazioni upas: periodo nero per Samuel

Samuel apparirà sempre più avvilito e disperato. Il ragazzo troverà in Guido una spalla su cui piangere ma, dopo aver parlato con lui, sarà ancora più convinto di non avere più amici e che Silvia voglia licenziarlo.

La sua visione nera sarà senza dubbio legata al periodo poco favorevole che sta vivendo. Si aggiusteranno le cose per Samuel? Per saperlo, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.

