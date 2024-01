Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 27 gennaio al 3 febbraio 2024 ci svelano che vivremo una settimana ricca di colpi di scena. Cosa accadrà in Upas la prossima settimana? Al centro dei riflettori ci sarà Clara, che riceverà una telefonata inaspettata mentre Alberto proverà a riavvicinarsi subdolamente a lei. Scopriamo insieme cosa accadrà nella storica soap opera di Rai 3 giunta alla sua 28ª stagione, con le anticipazioni nuove puntate inedite che andranno in onda la prossima settimana.

Anticipazioni Upas, trama puntate dal 27 gennaio al 3 febbraio 2024

Nelle prossime puntate inedite Un Posto al Sole – in onda dal 27 gennaio al 3 febbraio 2024 – vedremo Clara profondamente scossa da una telefonata misteriosa, che la costringerà a riflettere sui suoi sentimenti più reconditi. Questo “scossone” per la Curcio arriverà in un momento in cui molti problemi la porteranno a mostrare le sue fragilità.

In balia di uno sfratto e costretta ad affrontare un’accusa per sottrazione di minore dopo la fuga in Svizzera con Eduardo e il figlio Federico, Clara si sentirà franare la terra sotto ai piedi, mostrando una vulnerabilità che non sfuggirà allo sguardo attento di Alberto. Il Palladini – vedendo che la sua ex sarà facilmente manipolabile – coglierà la palla al balzo e si mostrerà ai suoi occhi come un benefattore.

Considerata la situazione in cui si trova Alberto deciderà di portare avanti il suo piano subdolo per cercare un riavvicinamento con la ex.

Un Posto al Sole, anticipazioni settimanali: Giulia aiuta Rosa

Nel frattempo Giulia si darà da fare per aiutare Rosa e gli altri inquilini sui quali incombe lo sfratto. La giovane organizzerà una manifestazione di quartiere, che però non porterà ai risultati sperati.

La sua iniziativa per impedire gli sfratti e aiutare così la sua amica Rosa renderà Giulia vittima di un attacco intimidatorio al centro d’ascolto.

Colpo di testa di Nunzio nelle prossime puntate Un Posto al Sole

In via di guarigione, Nunzio sembrerà fare fatica a mettere da parte i sentimenti che prova per Rossella. Nel frattempo la giovane sarà sempre più proiettata verso le nozze con Riccardo.

Il Cammarota – in procinto ormai di essere dimesso dall’ospedale e tornare a casa – avrà modo di riflettere sulle sue recenti vicissitudini sentimentali. Costretto dalla rassegnazione a guardare dentro il proprio cuore potrebbe arrivare a compiere un colpo di testa.

Spoiler UPAS, cos’altro accade?

I coniugi Ferri vorrebbero ridurre notevolmente il tempo che Ida trascorre con il piccolo Tommy, e cercheranno un nido dove portare il piccolo. La giovane madre però non sembrerà entusiasta della decisione presa da Marina e Roberto.

Scosso dalle parole di Diego su Ferri e Marina, Filippo farà i conti con la sua coscienza.

Reduce da un inatteso incontro ravvicinato con la Cimmino, Eugenio andrà da Viola. Un’iniziativa dell’uomo porterà Viola a considerare – con un pizzico di malinconia – che forse anche lui sia pronto ad andare avanti con la propria vita.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.