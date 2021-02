Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 27 febbraio al 5 marzo 2021 ci svelano che vi saranno momenti di grande tensione a Palazzo Palladini. Vediamo insieme cosa accadrà in Upas la prossima settimana.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 27 febbraio al 5 marzo 2021

Franco, dopo aver scoperto il segreto di Nunzio, chiederà aiuto ad una persona inaspettata. Dopo esser riuscito a recuperare i soldi necessari per estinguere il debito Franco deciderà di partire con Nunzio per la Sicilia, ma un evento inaspettato rischierà di mandare a monte il viaggio. Franco si vedrà così costretto a prendere un’importante e sofferta decisione. Comunque sia i proponimenti di Franco daranno i loro frutti e Nunzio sarà finalmente fuori dai guai.

Il bacio che si sono scambiati Clara e Patrizio potrebbe avere conseguenze importanti nella loro vita. Quando la giovane si troverà a dover gestire una situazione critica con Alberto infatti, non esiterà a chiamare in suo aiuto proprio Patrizio innescando così una pericolosa vicinanza tra loro. Quell’attimo di debolezza provocherà una grande confusione in Patrizio, e quando Rossella tenterà di riavvicinarsi a lui Patrizio sembrerà non esser più sicuro di ciò che prova.

Niko pressato dal figlio sarà molto combattuto e si chiederà se contattare Susanna. Alla fine cederà e chiederà alla ragazza di farsi intervistare da Jimmy per un compito in classe.

La cena con Morgana condurrà Bice e Salvatore a manifestare opinioni completamente diverse e la versione che i due daranno sull’esito finale apparirà nettamente contrastante.

Guido e Mariella si confronteranno sugli esiti fallimentari della cena tra i Cerruti ed i Sarti, e mentre entrambi cercheranno di arginare Bice noteranno che l’atteggiamento di Bruno nei confronti di Salvatore è profondamente cambiato e che il primo si rivolge a lui con insofferenza.

Rossella riuscirà a completare la prima stesura della sua tesi e si appresterà a discuterla con il professor Volpicelli, ma un evento imprevisto sarà ancora una volta dietro l’angolo. La giovane si troverà così a dover affrontare le conseguenza della cancellazione della tesi.

Spoiler Un Posto al Sole: l’intraprendenza di Lara

Filippo si ritroverà ancora una volta impegnato a cercare di aprire gli occhi del padre su Lara, che non esiterà a prendere in autonomia un’iniziativa non richiesta.

Per sapere se il tentativo del ragazzo riuscirà a produrre l’effetto desiderato, cari amici lettori, l’appuntamento è per la prossima settimana. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.