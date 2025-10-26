Cosa accadrà nelle prossime puntate Un Posto al Sole in onda su Rai Tre dal 27 al 31 ottobre? La soap partenopea promette di regalarci nuovi colpi di scena con le nuove avvincenti vicende di Palazzo Palladini. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Roberto rinuncia al patteggiamento?

Roberto rifiuta categoricamente il patteggiamento, e questa sua decisione potrebbe scatenare un confronto duro anche con Marina. Nel frattempo Gennaro Gagliotti deve fare i conti con una rivelazione imprevista.

Gagliotti è però determinato nel tenere nascosti i suoi problemi di salute, e continua a fare finta di nulla. Mentre per Ferri si avvicina il momento in cui dovrà decidere se accettare o meno il patteggiamento, una visita neurologica da a Gagliotti buone speranze di riconquistare la vista.

I problemi però non riguardano solo lui: anche suo fratello Vinicio infatti, inizia a mostrare i primi segni di astinenza, spingendo Marina a sospettare qualcosa. I suoi sospetti si rivelano fondati, e Marina riesce a ottenere la prova fotografica della dipendenza di Vinicio.

Upas, spoiler al 31 ottobre: Alberto e Luca preoccupati per gli eccessi di Gianluca

Aberto e Luca sono sempre più inquieti a causa della direzione che sta prendendo Gianluca, e questa situazione rischia di creare ulteriori tensioni con il ragazzo. Aiutato da Giulia, l’ex primario prova a spingere Gianluca a confidarsi con lui e a riconoscere il suo disagio. Gli sforzi di De Santis però, rischiano di ottenere l’effetto contrario.

Un confronto tra i due al Vulcano poi, fa capire a Gianluca che sta davvero abusando dell’alcool. Il ragazzo sembra sul punto di fare un passo indietro e moderare i suoi eccessi.

Trame Upas al 31 ottobre

La battaglia tra le gemelle Cirillo per la conduzione del programma “Mica e Michi” va avanti senza esclusione di colpi. Per evitare che – con il solo obiettivo di ostacolarsi a vicenda – Manuela e Micaela finiscano per lavorare gratis – Serena decide di intervenire.

Eduardo si sente frustrato a causa delle incertezze legate al suo lavoro e al processo, e una ulteriore provocazione di quei ragazzi che lo perseguitano potrebbe scatenare una reazione imprevedibile.

Sabbiese è sempre più determinato a vendicarsi di Peppe, ed è questa la condizione in cui lo ritrova Viola al suo rientro da Milano. I suoi propositi di vendetta vengono però cancellati dall’intervento di Damiano, che interviene dopo essere stato messo al corrente della situazione da Rosa.

Cos’altro accade nella soap di Rai Tre?

Per Guido e Alfredo arriva il momento di lasciare Palazzo Palladini, ma proprio l’ultimo giorno il vigile riceve una sorpresa che non si aspettava. I due lasciano la casa di Silvia, che nel frattempo ha fatto ritorno nel capoluogo partenopeo con Michele. Saviani – a poche ore dal ritorno a Napoli – sembra già sul punto di infrangere le promesse fatte alla moglie.

Arriva la festa di Halloween ed è l’occasione per Roberto e Irene per rafforzare il loro rapporto.