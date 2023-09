Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 23 al 29 settembre 2023 ci svelano che Rosa prenderà il posto di Raffaele nel ruolo di portiere a Palazzo Palladini, Roberto estrometterà Lara dalla sua vita e Nunzio cercherà di combattere la delusione per le imminenti nozze di Rossella corteggiando Diana. Scopriamo insieme cosa accadrà nel dettaglio nelle nuove puntate inedite che andranno in onda la prossima settimana su Rai 3.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trama puntate dal 23 al 29 settembre 2023

Nelle nuove puntate Un Posto al Sole in onda dal 23 al 29 settembre su Rai 3 troveremo Lara costretta a fare i conti con il fallimento di tutti i suoi piani. Le tante bugie raccontate a Roberto per tenerlo legato a sé verranno alla luce e la donna si troverà estromessa dalla vita di Ferri.

Le ricerche di Ida e del piccolo Tommy non daranno i risultati sperati e Roberto si lascerà convincere da Marina a denunciare Lara. Ma sarà proprio la Martinelli a escogitare un piano per ritrovare la donna e il piccolo. Questo spingerà Roberto a temporeggiare nel denunciarla nonostante sia comunque determinato a estrometterla dalla sua vita. Tuttavia la situazione si presenterà difficile da gestire e Ferri dovrà vedersela con Ida – la madre naturale di Tommaso – di cui Marina non si fiderà affatto.

Un Posto al Sole, spoiler 29 settembre

Raffaele riuscirà a convincere Giulia ad affittare una stanza alla Terrazza, nonostante il parere contrario di Renato. L’uomo – in partenza per Barcellona – deciderà di affidare il timone della portineria di Palazzo Palladini a Rosa, nonostante le remore di Otello. La donna sarà entusiasta del suo nuovo incarico, ma la gioia sarà frenata dall’imminente pericolo che incombe sul suo ex Damiano a causa dei loschi giri di suo fratello di Eduardo. I due prenderanno una decisione che avrà importanti ripercussioni anche sulla vita di Viola.

Un Posto al Sole news, spoiler Upas al 29 settembre

Nunzio, dopo aver saputo dell’imminente matrimonio tra Rossella e Riccardo, deciderà che è giunto il momento di dimenticare la Graziani. Per distrarsi inizierà a interessarsi a Diana. La ragazza sarà però al centro delle attenzioni di Alberto, che la corteggerà senza sosta. Sfruttando l’interesse di Alberto, Diana cercherà di metterlo alla prova per fare uscire fuori la sua vera natura.

Quando Alberto si accorgerà di essere stato abbindolato dalla ragazza sfogherà la sua rabbia contro di lei e su Clara. Invano Niko cercherà di farlo ragionare.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.