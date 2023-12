Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 23 al 29 dicembre 2023 ci svelano che assisteremo al ritorno di Eduardo e Clara nella città partenopea. Scopriamo insieme cosa accadrà nella storica soap opera di Rai 3 giunta alla sua 28ª stagione, con le anticipazioni nuove puntate inedite che andranno in onda la prossima settimana.

Anticipazioni Upas, trama puntate dal 23 al 29 dicembre 2023

Nelle prossime puntate inedite Un Posto al Sole – in onda dal 23 al 29 dicembre – vedremo Clara intenta a convincere Eduardo a fare ritorno nel capoluogo partenopeo. La donna si renderà conto di aver fatto una scelta sbagliata lasciando Napoli e mediterà di rientrare per affrontare la difficile situazione con Alberto. Alla fine l’insistenza della donna darà i suoi frutti e i due torneranno insieme a Napoli. Il ritorno della coppia non passerà certo inosservato, e Alberto – che negli ultimi tempi avrà sofferto molto per la lontananza del figlio – cercherà il modo per togliere definitivamente Federico a Clara.

Palladini sarà costretto a subire le minacce di Sabbiese, che si troverà poi ad affrontare le conseguenze del suo gesto. Damiano – informato dalla sua ex Rosa del ritorno di Eduardo a Napoli – lo convincerà a consegnarsi alla polizia.

Un Posto al Sole, anticipazioni settimanali: la cena della vigilia di Natale

Gli abitanti di palazzo Palladini saranno alle prese con l’organizzazione del cenone della vigilia e del pranzo di Natale. Renato avrà però dimenticato di portare il regalo a Otello e – non volendo far dispiacere l’uomo – chiederà a Raffaele un piccolo sacrificio.

Manuel scopre la relazione tra Damiano e Viola nelle prossime puntate Un Posto al Sole

Nonostante Viola e Damiano facciano di tutto per vivere la loro storia con discrezione, alcuni particolari non sfuggiranno all’occhio attento del piccolo Manuel. L’intento della coppia era quello di non turbare i rispettivi figli, ma non avevano fatto i conti con la sensibilità di ragazzino.

Manuel non tarderà ad accorgersi dell’intreccio sentimentale tra il padre e Viola e aprirà gli occhi al suo amico del cuore Antonio. La sua intuizione sconvolgerà il figlio di Viola ed Eugenio, che inizierà ad assumere una serie di strani comportamenti.

Spoiler UPAS, cos’altro accade?

Nunzio si ritroverà a dare consigli al suo amico Samuel – fresco della rottura definitiva con Speranza – su come conquistare definitivamente Micaela e fare in modo che tra i due possa nascere una relazione stabile dato che fino a questo momento sono stati solo amanti in gran segreto. La Cirillo sarà entusiasta dal gran successo della trasmissione in radio.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.