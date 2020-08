Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 23 al 29 agosto 2020 ci svelano che vedremo Giulia ed Angela intente a cercare di calmare Clara, che preoccupata per Alberto e per la prolungata assenza di sua madre finisce per mettersi in una situazione davvero pericolosa quando scopre una terribile verità. Vi è una sola persona che potrebbe davvero alleviare la straziante angoscia che la ragazza sta provando e Clara chiede di poterla incontrare.

Angela e Giulia, memori delle recenti delusioni amorose subite, provano a mettere in guardia Clara sul conto di Alberto. Tregara vuol rivedere la figlia un’ultima volta, ma questo potrebbe davvero costargli molto caro.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 23 al 29 agosto 2020

Situazione alquanto pericolosa anche per Patrizio e Rossella, che si troveranno ad affrontare un evento cruciale.

Marina non esita a chiedere aiuto a Ferri, convinta che i loro rapporti siano davvero migliorati, ma scoprirà ben presto che invece lui è ancora molto risentito nei suoi riguardi. I due arriveranno a sfidarsi …. duellando a colpi di fioretto.

Viola (Ilenia Lazzarin) appare sempre più turbata dal segreto sul conto di Susanna ed Eugenio e, nonostante l’intercessione dei genitori, sembra poco intenzionata a condividere la sua vita con l’uomo. In compenso la ragazza dimostra un atteggiamento intransigente con Nicotera che spingerà Angela a metterla sotto pressione.

Filippo e Serena si rendono conto che la battaglia che li attende è davvero molto dura e si scoprono ogni giorno più lontani uno dall’altra.

Spoiler Un Posto al Sole: Cotugno vuol conquistare Dolly

Cotugno sembra sempre più intenzionato a conquistare il cuore di Dolly, fino al punto di affrontare Franco in una sfida aperta.

Aiutato da Guido cerca di far colpo sulla donna di cui si è innamorato, ma la sua tirchieria tornerà a prendere il sopravvento provocando la reazione dell’amico e collega che però è ignaro del segreto che il vigile nasconde.

Le nostre news per il momento terminano qui. Per sapere quali altri avvenimenti animeranno Palazzo Palladini non ci rimane che attendere un’altra settimana quando gli spoiler ci sveleranno nuove anticipazioni Un Posto al Sole.