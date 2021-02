Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 13 al 19 febbraio 2021 ci svelano che vi saranno momenti di grande tensione a Palazzo Palladini. Al centro della scena troveremo ancora Emil Stoian, con Niko e Michele intenti a trovare la verità su quanto accaduto.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 20 al 26 febbraio 2021

Niko è sempre più impegnato per riuscire a fare luce sul crimine di cui è accusato Emil. Nel frattempo Michele fa una scoperta che rimette tutto in discussione e, sempre più deciso a voler dimostrare l’innocenza del giovane Stoian, si reca da Torre. L’uomo è sempre più consapevole che la sorte di Emil dipende da Silvia. La distanza tra Michele e la giovane sembra farsi sempre più incolmabile. Quando finalmente Emil viene scarcerato Michele prende così una decisione che potrebbe compromettere definitivamente i rapporti con la ragazza.

Guido e Mariella tornando a casa immaginano già di potersi godere la tranquillità delle mura domestiche, ma ad attenderli trovano alcune sorprese. Nunzio appare sempre più determinato nel voler prendere parte alla partita a poker ed arriva a mentire a Franco pur di riuscirci. Mentre poi quest’ultimo è intento a terminare i preparativi per la sua trasferta veneziana, Nunzio sembra sul punto di commettere un gesto sconsiderato pur di riuscire a racimolare la somma che gli serve per portare a termine il suo progetto.

A preoccupare Sasà è la cena con la famiglia di Bruno: al colmo della tensione in vista dell’avvicinarsi di quel giorno Sasà fa una proposta indecente a Mariella, ma Bice è sempre in agguato. Roberto intanto sembra essere riuscito a trovare una soluzione che permetta di trovare un accordo che soddisfi le richieste degli operai. Purtroppo però non tutto va secondo i suoi piani.

Dopo averci pensato a lungo Nunzio decide di compiere un’azione molto rischiosa.

Spoiler Un Posto al Sole: tensione tra Clara e Barbara

Mentre passeggia felice per l’imminente matrimonio Clara si imbatte in Alberto e Barbara. Tra le due donne si crea un pericoloso clima di tensione. Clara inizia a manifestare una profonda ostilità nei confronti di Barbara e vorrebbe trovare appoggio in Alberto. Lui però non sembra affatto disposto ad assecondarla.

