Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 20 al 26 aprile 2024 ci svelano che vivremo una settimana ricca di colpi di scena. Cosa accadrà in Upas la prossima settimana? Al centro dei riflettori troveremo Damiano, intento a indagare per scoprire chi sia l’autore delle intimidazioni a Rosa. Quello che scopre lo sconvolge. Scopriamo insieme cosa accadrà nella storica soap opera di Rai 3 giunta alla sua 28ª stagione, con le anticipazioni nuove puntate inedite.

Anticipazioni Upas, trama puntate dal 20 al 26 aprile 2024

Chi si nasconde dietro alle intimidazioni fatte a Rosa, che hanno messo in pericolo anche il figlio Manuel? Damiano non è disposto a restare a guardare mentre la sua ex corre seri pericoli e decide di andare a fondo della questione.

Dopo aver preso la decisione di tornare a vivere con Rosa e il bambino perché temeva che stessero correndo un serio pericolo a causa della criminalità organizzata, Damiano aveva deciso di trasferirsi a casa della ex malgrado la sua relazione con Viola. La figlia di Ornella non aveva fatto i salti di gioia all’idea che Damiano sarebbe tornato a vivere sotto lo stesso tetto di Rosa, ma aveva finito per accettare la situazione. Il poliziotto però vuole riuscire a dare una svolta alle indagini, e – grazie alle soffiate di Nunzio e di Eduardo – riesce ad arrivare a una importante scoperta: dietro alle mosse di Flavio Bianchi si nasconde in realtà lo zampino del boss Flavio Torrente.

Un Posto al Sole, anticipazioni settimanali: Giancarlo chiede a Silvia di sposarlo

Dopo la crisi avuta con Silvia, Giancarlo prende un’importante decisione per scongiurare il peggio. L’uomo si presenta da lei e le chiede di sposarlo. La proposta di nozze mette in crisi Silvia – che si trova così davanti a un bivio – e finisce per avere delle ripercussioni anche su Michele.

Quando il giornalista scopre che l’ex moglie potrebbe giungere all’altare con Giancarlo, prende una decisione inaspettata, di cui al momento non si conoscono i dettagli.

Nel frattempo Mariella – che è la sola a conoscere quello che è accaduto fra Michele e Silvia – non riesce a tenere per sé il segreto e finisce per rivelarlo a una persona.

Niko felice con Valeria nelle prossime puntate Un Posto al Sole

Tra Niko e Valeria tutto procede nel migliore dei modi. L’avvocato sembra essere ormai pronto a mettere una pietra sopra al suo doloroso passato, segnato dalla morte dell’amata Susanna.

La svolta di Niko finisce inevitabilmente per avere delle ripercussioni anche sulla vita di Manuela, visto che la gemella Cirillo soffre nel vederlo felice con Valeria.

Upas, cos’altro accade?

Eduardo Sabbiese entra nel programma di protezione dei collaboratori di giustizia quando riceve la proposta di matrimonio da Clara. La notizia non fa fare i salti di gioia al boss Angelo Torrente, che grazie alla complicità di un infiltrato nella polizia si prepara a sferrare il suo colpo contro la coppia.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.