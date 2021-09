Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 2 al 8 ottobre 2021 ci svelano che la situazione per Fabrizio si complicherà ulteriormente. Se lo avevamo lasciato sul punto di avere una crisi di nervi, le continue difficoltà nella gestione del Pastificio finiranno per creare un divario sempre più grande tra lui e Marina, che non tollererà più i suoi modi arroganti. Ma vediamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 2 al 8 ottobre 2021

Mentre Marina cercherà con ogni mezzo di stimolare una reazione adeguata in Fabrizio, e riportare così un po’ di serenità nella loro vita matrimoniale, lui sembrerà invece precipitare sempre di più in un vortice autolesionistico, che potrebbe coinvolgere anche chi gli sta accanto. A peggiorare ulteriormente la situazione arriverà anche una dipendenza da alcool, che peggiora ulteriormente la già difficile situazione familiare. Mentre Fabrizio cerca la soluzione ai propri problemi nel bere, Marina si troverà a fronteggiare l’inattesa vicinanza di Roberto. Marina e Ferri si ritroveranno così più vicini che mai.

Le cose non andranno meglio per molte altre coppie. La cena a quattro che verrà organizzata da Mariella e Guido rischierà di far scoppiare liti profonde tra Silvia e Michele. La ragazza, sempre più lacerata dai sentimenti che prova, sembrerà non riuscire a stare lontana da Giancarlo, mentre Michele non avrà alcun sospetto sul tradimento della moglie. Per lui però si avvicina una scoperta davvero dolorosa.

Pure tra Serena e Filippo non mancheranno le tensioni, che la partenza di Viviana non sembrerà aver risolto affatto. Serena penserà ad un approccio più spensierato e proverà a ricostruire le stesse circostanze in cui era scoppiato il loro amore. Ma proprio quando il piano di Serena sembrerà iniziare a dare i risultati sperati Viviana rifarà capolino nella loro vita. Filippo sentirà allora il bisogno di mettere le cose in chiaro con Viviana, dopo il ritrovato momento di vicinanza con Serena.

Rossella vivrà forti tensioni in ambito professionale, e mentre cercherà di dare il meglio sul lavoro e svolgere le proprie mansioni in modo impeccabile, dovrà fare i conti con Crovi che la metterà a dura prova.

Anticipazioni Upas: aggressione a Susanna, è stato il suo ex?

Proseguiranno intanto le indagini sull’aggressione subita da Susanna, anche se sembra che le intuizioni avute dal padre siano esatte. I sospetti sembreranno infatti convergere su Pasquale, l’ex fidanzato della giovane.

Niko intanto si troverà a vivere momenti di grande angoscia, a causa di una terribile minaccia che incomberà su di lui. Riuscirà a salvarsi? Per saperlo, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.

Un posto al sole, puntate su Rai 3: orario e streaming di Upas

