Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 2 al 6 settembre 2024 ci svelano che vivremo una settimana densa di momenti che ci faranno trattenere il fiato. Cosa accadrà in Upas nelle prossime puntate? Al centro dei riflettori ci sarà la vicenda di Clara ed Eduardo. Sabbiese si troverà ad affrontare i sicari del boss Torrente proprio nel momento cruciale della gravidanza di Clara. La donna starà per dare alla luce la loro figlia, mentre i malavitosi, aiutati da Alberto, raggiungeranno Eduardo.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Clara ed Eduardo nel mirino del boss Torrente

La 29° stagione Upas che ha preso il via lo scorso 26 agosto ha mostrato il “seguito” di un accordo tra Alberto Palladini e il boss Torrente. Dopo che nella passata stagione i due avevano stretto un patto diabolico ai danni di Eduardo Sabbiese, il boss era riuscito a scoprire il nascondiglio dell’uomo e aveva deciso di affrontarlo con i suoi uomini.

Le condizioni poste da Palladini – che aveva chiesto all’altro di lasciare fuori dalla sua vendetta Clara e il figlio Federico – non saranno però rispettate da Torrente. Due dei suoi sicari raggiungeranno Eduardo per eliminarlo proprio nel momento in cui Clara starà per dare alla luce la piccola Nunzia.

Eduardo affronta Palladini nelle prossime puntate Upas

Fortunatamente tutto si risolverà al meglio, e mentre Eduardo riuscirà a uscire indenne dall’attentato Clara darà alla luce la piccola Nunzia. Nel momento cruciale Alberto – rendendosi di aver messo in pericolo anche Federico e Clara – interverrà, mettendo Eduardo di fronte ad una difficile scelta.

Sabbiese scoprirà così che dietro l’irruzione dei sicari di Torrente ci sarà lo zampino di Alberto, e deciderà di affrontarlo apertamente.

Spoiler Un Posto al Sole: Clara abbraccia Nunziatina ma non perdona Alberto

Dopo che la giovane mamma avrà potuto abbracciare la piccola Nunziatina, arriverà per lei il momento di affrontare Alberto. La donna si mostrerà molto dura con l’ex, e deciderà di non perdonarlo.

Palladini si ritroverà così completamente solo, e diventerà a sua volta un bersaglio di Torrente, che potrebbe decidere di punirlo per il suo tradimento. Palladini non avrà altra soluzione che autodenunciarsi alla polizia per proteggersi dalle inevitabili ritorsioni.

Un Posto al Sole, cos’altro accade?

Nella programmazione Upas dal 2 al 6 settembre ci sarà spazio anche per altre vicende che animeranno Palazzo Palladini.

Guido e Mariella sembreranno non trovare soluzione alla recente crisi, e appariranno sempre più lontani. Nel frattempo Valeria riuscirà a insinuarsi nella vita di Niko, proprio mentre Manuela farà una scoperta terribile su Costabile. La gemella Cirillo scoprirà infatti che lui l’ha ingannata e raggirata per il suo interesse personale.

Spazio anche alle vicende che vedranno protagonista Roberto Ferri, sempre più intenzionato a vincere la causa per l’affidamento del piccolo Tommy.