Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 19 al 25 febbraio 2022 ci svelano che a Palazzo Palladini ci sarà un ritorno tanto inatteso quanto gradito. Il personaggio in questione scoprirà, con stupore, ciò che è accaduto in sua assenza. Ma vediamo insieme cosa accadrà in Upas la prossima settimana.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 19 al 25 febbraio 2022

Franco riflette sulle conseguenze della vicinanza non soltanto emotiva con Katia. Il ragazzo non deve solo cercare di capire come comportarsi con lei, ma ha il suo bel da fare anche con il suocero. La ricostruzione della sua storia con la giovane fatta da Giovanni, fa sorgere in Franco qualche perplessità su di lei.

I postumi della sbornia, oltre a procurare un’emicrania a Raffaele e Renato, riservano a quest’ultimo un incontro che promette di rivelarsi alquanto spassoso. Raffaele, scopre che le cose tra Renato e Giuditta non sono andate come la ragazza ha raccontato.

Dopo aver fantasticato sull’opportunità di lavorare a Barcellona, Patrizio si interroga sull’eventualità di lavorare al Vulcano, chiedendosi se questa possa essere la soluzione migliore per lui.

Proprio mentre Rossella si appoggia a Riccardo per tentare di superare il dolore e il

senso di inadeguatezza che la vicenda del suo amico Corrado le hanno trasmesso, un arrivo inatteso rischia di rovinare la loro serenità di coppia. L’arrivo inatteso di Virginia si rivela per Riccardo una sgradita sorpresa, che lo rende sempre più suscettibile. L’uomo, sempre più sotto pressione sul lavoro e non solo, finisce per mostrarsi scostante anche con Rossella.

Equilibrio precario anche per Franco, che temendo che la vicinanza di Katia possa minare la sua situazione familiare prende un’importante decisione.

Sensibile al fascino di un suo vecchio “pallino”, Mariella chiude un occhio su una violazione del codice della strada. Più tardi la donna offre una cena a Cotugno. Se inizialmente Guido pensa che la moglie abbia agito così perché troppo buona, deve presto ricredersi: Mariella gli nasconde qualcosa….

Chiara cerca di riavvicinarsi a Nunzio, ma la manipolazione di Ferri che vuole ottenere il controllo del Gruppo Petrone rende tutto più difficile.

Anticipazioni Upas: Niko e Susanna, una nuova sorpresa

Il legame tra Niko e Susanna si consolida sempre più, anche grazie al bel rapporto della ragazza con con Jimmy. Quando tutto sembra procedere a gonfie vele però una visita doppiamente inattesa a Palazzo Palladini rischia di portare subbuglio nella loro vita, oltre che in quella di Filippo e Serena. Di chi si tratta?

Per saperne di più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.