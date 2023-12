Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 16 al 22 dicembre 2023 ci svelano che assisteremo all’incontro tra Roberto e Marina e i genitori di Ida. I coniugi Ferri infatti – una volta arrivati in Polonia – conosceranno la coppia e scopriranno le difficili condizioni in cui ha vissuto la ragazza. Scopriamo insieme cosa accadrà nella storica soap opera di Rai 3 giunta alla sua 28ª stagione, con le anticipazioni nuove puntate inedite che andranno in onda la prossima settimana.

Anticipazioni Upas, trama puntate dal 16 al 22 dicembre 2023

Nelle prossime puntate inedite Un Posto al Sole – in onda dal 16 al 22 dicembre – vedremo i coniugi Ferri recarsi in Polonia per portare a termine i loro piani. Una volta giunti là, Roberto e Marina conoscono i genitori di Ida e scoprono le condizioni precarie in cui è cresciuta la giovane. I due mettono in pratica il piano per cui hanno organizzato il viaggio. I coniugi Ferri si preparano a fare ritorno a Napoli senza Ida.

Roberto e Marina intendono lasciare la donna lì e fare rientro nel capoluogo partenopeo senza di lei, così da poter sbarazzarsene definitivamente. Ida – ignara dei piani della famiglia Ferri – si gode la vicinanza dei suoi familiari e già avverte il piacere del momento in cui potrà ricongiungersi con Diego. Per lei però quel viaggio in Polonia potrebbe trasformarsi nell’inizio di un incubo.

Un Posto al Sole, anticipazioni settimanali: Palladini in un vortice inarrestabile

La fuga di Clara e Federico ha lasciato Alberto in una spirale negativa. Palladini inizia ad affidarsi all’alcool per dimenticare – almeno momentaneamente – i suoi problemi. Quando l’avvocato non si presenta per diversi giorni al lavoro Niko decide di andare a cercarlo e lo trova in pessime condizioni.

La preoccupante situazione in cui lo trova spinge il giovane a scuoterlo, e di fronte all’appello del Poggi Alberto mostra tutta la sua fragilità per la lontananza del figlio. Nel frattempo le prospettive di vita che Eduardo sta offrendo a Clara, lasciano la donna sempre più perplessa.

Speranza distrutta nelle prossime puntate Un Posto al Sole

Speranza fa sempre più fatica ad accettare la fine della storia con Samuel, e mentre Guido e Mariella prendono atto dello stato emotivo della nipote, la notizia della fine della love story getta Micaela in una confusione terribile.

Spoiler UPAS, cos’altro accade?

Michele sembra patire la presenza di Giancarlo, non solo nella vita di Silvia ma anche in quella della figlia. Un commento infelice dell’uomo porta Rossella a fare una rivelazione alla madre. Poco dopo Silvia scopre che Michele ha fatto un prestito a Nunzio per salvare il Vulcano e rimane colpita dal gesto del suo ex.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.