Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 15 al 21 giugno 2024 ci svelano che vivremo una settimana ricca di colpi di scena. Cosa accadrà in Upas la prossima settimana? Al centro dei riflettori troveremo Clara, che apparirà distrutta dopo che Alberto Palladini sarà sparito nel nulla portando con sé il figlio Federico.

Anticipazioni Upas, trama puntate dal 15 al 21 giugno 2024

Dov’è finito Alberto Palladini? Questa domanda assillerà Clara nelle prossime puntate Un Posto al Sole. L’avvocato – temendo di perdere la custodia del figlio – deciderà di lasciare Napoli con il piccolo e far perdere le loro tracce.

Dopo le nozze con Eduardo, Clara si ritroverà così a vivere momenti di grande paura. La Curcio scoprirà che il figlio è scomparso misteriosamente e sarà in apprensione. La situazione non migliorerà affatto quando scoprir che – a portarlo via da Napoli – sarà stato il suo ex, Alberto.

Palladini – con questo gesto estremo – cercherà di togliere il figlio dalle mani della sua ex, che avrà scelto di iniziare una nuova vita con Eduardo entrando a far parte del programma protezione testimoni.

Un Posto al Sole, anticipazioni settimanali: Niko aiuta Clara

A cercare di dissuadere Alberto e farlo tornare sui suoi passi ci penserà Niko. Il giovane – dopo aver capito quello che sta accadendo – proverà a studiare una strategia per far ragionare Palladini e convincerlo a fare la cosa giusta, riportando a casa il bambino.

Alberto però si mostrerà sempre più esasperato dalla situazione, e sarà disposto a qualsiasi cosa per non perdere Federico.

Upas, cos’altro accade?

Ornella – che avrà ormai scoperto la verità sulla malattia di Luca – deciderà di tenerlo sotto controllo. Nel frattempo in ospedale il comportamento del primario non passerà inosservato. La tensione tra Ornella e Luca si farà sempre più alta, fino a quando tra i due non scoppierà un’accesa discussione.

La dottoressa Bruni a quel punto sarà costretta a fare chiarezza anche con Rossella. La figlia di Silvia scoprirà così della malattia di Luca.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.