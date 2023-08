Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 14 al 18 agosto 2023 ci svelano che nella settimana di Ferragosto la soap opera di Rai 3 non si ferma, ma ci propone un appuntamento esclusivo con le puntate speciali “Le Storie”. Sarà l’occasione per rivedere e rivivere le emozioni più toccanti e drammatiche dell’ultima stagione. Ma scopriamo insieme di cosa si tratta.

Album dei ricordi a Un Posto al Sole

A consentirci di ripercorrere un viaggio nel passato sarà Raffaele, il portiere di Palazzo Palladini, che con la sua voce ci porterà a rivivere i momenti più importanti e i grandi drammi che hanno segnato l’ultima stagione Un Posto al Sole.

Si è trattato di una stagione premiata dal pubblico di Rai 3 con ottimi ascolti, durante la quale la soap ambientata e realizzata a Napoli ha registrato una media di oltre 1.6 milioni di fedelissimi a serata e picchi di share che hanno sfiorato il 10%. Le vicissitudini si sono susseguite a ritmo incalzante, e in questa settimana avremmo modo di rivedere quelle salienti.

Il drammatico destino di Susanna a Un Posto al Sole

Ad aprire l’album dei ricordi saranno le vicende che hanno portato alla morte di Susanna. Lunedì 14 agosto una puntata decisamente molto forte sarà incentrata sul destino della giovane compagna di Niko, che trovò la morte per mano di Lello Valsano, uccisa per errore dal criminale che in realtà voleva eliminare Viola.

Dopo uno stop il giorno di Ferragosto – nel quale Un Posto al Sole non andrà in onda per lasciare spazio a un evento sportivo – le vicende riprenderanno mercoledì 16 con le varie fasi del processo Valsano.

La storia di Otello e Teresa “rivive” nell’album dei ricordi Un Posto al Sole

La puntata del 17 agosto sarà dedicata al racconto di un’altra storia d’amore che ha tenuto banco nel corso dell’ultima stagione, fino ad arrivare ad un triste epilogo.

Si tratta della love story tra Teresa e Otello. Attraverso la voce narrante di Raffaele rivivremo le fasi salienti di questo amore fino ad arrivare alla notizia della drammatica morte della mamma di Silvia.

La vicenda di “Bufalotto sensibile”

A chiudere l’appuntamento settimanale Un Posto al Sole sarà la puntata di venerdì 18 agosto, incentrata sulle vicende di “Bufalotto sensibile“. L’identità del misterioso interlocutore di Sasà ha tenuto con il fiato sospeso a lungo, e – puntata dopo puntata – ha visto i sospetti concentrarsi su più personaggi.

Rivivremo tutti i passaggi e gli indizi che hanno alimentato i sospetti di Mariella e Guido.

L’album dei ricordi della soap proseguirà anche nella settimana dal 21 al 25 agosto, in attesa della messa in onda dei nuovi episodi in programma dal 28 agosto su Rai 3. Per scoprire quali altre vicende arriveranno ad alimentare le puntate speciali Le Storie nella prossima settimana continuate a seguirci.