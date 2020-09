Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 13 al 19 settembre 2020 ci svelano che assisteremo ad una serie di tentativi messi in atto da Eugenio, che apparirà sempre più determinato nel voler riconquistare Viola. Non mancheranno poi attimi di suspense quando assisteremo alla reazione di Niko Poggi nel momento in cui scoprirà la verità, appena un attimo prima della celebrazione delle sue nozze con Susanna. Se ciò che viene a sapere rischierà di far saltare il matrimonio, quanto accaduto avrà gravi ripercussioni anche nella relazione tra Eugenio e Viola.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 13 al 19 settembre 2020

Agli occhi della Bruni quello di Eugenio è stato un vero e proprio tradimento. La donna appare sempre più determinata a non perdonargli affatto quanto è accaduto e a non volerne più sapere di lui. Il rapporto tra il magistrato e Viola andrà così incontro ad un periodo davvero difficile, in cui lei cercherà negli amici i consigli sul da farsi.

La figlia di Ornella si troverà così a parlare della difficile situazione del suo matrimonio con l’amico Filippo, che forse memore di quanto accaduto recentemente tra lui e Serena, le consiglia di valutare bene la situazione prima di mandare a monte la sua vita coniugale con Eugenio.

Lui non le nasconde di amarla ancora e di essere disposto a fare di tutto per ricucire il loro rapporto, ma Viola, nonostante i consigli dell’amico Filippo e le dichiarazioni d’amore che le arrivano dal marito, finirà per fare di testa propria.

Spoiler Upas: Viola ha preso la sua decisione

Al magistrato non resterà così altro da fare che prendere atto del fatto che Viola si prepara a lasciare la città. A quel punto Nicotera cercherà di parlare ancora una volta con la moglie, dichiarandosi disposto a fare di tutto pur di poter riconquistare il suo cuore.

Viola sarà disposta a concedere ad Eugenio una seconda possibilità? L’appuntamento con le vicende di Palazzo Palladini è per la prossima settimana, quando gli spoiler ci porteranno nuove news su Un Posto al Sole.