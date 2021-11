Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 13 al 19 novembre 2021 ci svelano che Mattia apparirà sempre più fuori controllo e Rossella e Riccardo avranno il loro bel da fare per provare a fermare il rider che ormai si vedrà scoperto come autore dell’aggressione a Susanna. Il giovane apparirà completamente fuori controllo. Ma vediamo insieme cosa accadrà in Upas la prossima settimana.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 13 al 19 novembre 2021

Marina verrà a sapere che Lara è tornata a Napoli. Sempre più impegnata a cercare di salvare il suo matrimonio, la donna si troverà a fronteggiare l’ennesima provocazione di Roberto. L’uomo, spalleggiato da Chiara, cercherà di manipolarla. I suoi piani però potrebbero rivelare un esito completamente diverso da quello sperato.

Visti gli ammonimenti del padre, Vittorio si vedrà costretto ad assumere con Speranza un comportamento ben diverso da quello che avrebbe voluto. Niko e Susanna aspetteranno di poter finalmente vivere serenamente la loro love story. La situazione del ragazzo allo studio però si farà sempre più tesa.

Michele, sebbene continui ad avere molte perplessità su Chiara, sembrerà sul punto di tornare in radio. Un evento imprevisto però potrebbe cambiare le carte in tavola. La ragazza, dopo essere rimasta coinvolta in un incidente d’auto insieme al padre, dovrà infatti sottoporsi a un delicato intervento chirurgico. Il momento non sarà certo dei migliori per Chiara, che oltre ad essere preoccupata per l’operazione sarà anche in apprensione per le condizioni di salute del padre. Petrone apparirà infatti molto grave.

Susanna farà ritorno a casa, mentre Rossella, divisa tra l’affetto che prova per Ornella e il sentimento che nutre per Riccardo, si troverà a fare i conti con il carattere difficile del giovane medico.

Anticipazioni Upas: il ritorno di Nunzio

Nunzio non potrà mancare di far sentire a Chiara tutto il suo appoggio in questa situazione difficile, ed è per questo che l’uomo farà presto rientro a Napoli.

Filippo avrà appena superato la grande paura vissuta in seguito alla fuga di Irene, quando un nuovo sconvolgimento sembrerà arrivare a turbare la sua vita. Di cosa si tratterà?

Per scoprirlo, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.

Un posto al sole, puntate su Rai 3: orario e streaming di Upas

Ricordiamo che la soap viene trasmessa da Rai 3 nella fascia oraria 20:45-21:15 (dal lunedì al venerdì), dopo aver esordito alle 18:30 per le prime stagioni ed ogni singola puntata (compresa quella di oggi) è visibile in replay nella nostra app o su RaiPlay.