Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 6 al 12 marzo 2021 ci svelano che vi saranno momenti di grande tensione a Palazzo Palladini. Vediamo insieme cosa accadrà in Upas la prossima settimana.

Il ritorno imprevisto di Michele spinge Silvia a un difficile confronto. La ragazza, addolorata per quello che è successo tra loro, cerca un modo per riconquistare la stima di Michele e recuperare così il loro rapporto.

Patrizio appare sempre più tormentato, mentre Alberto cerca di ricucire il suo rapporto con Clara. I due discutono animatamente e non si accorgono che qualcuno è in procinto di scoprire la loro relazione. A complicare la situazione di crisi nel rapporto tra Patrizio e Rossella contribuisce Ilaria, che non perde occasione per allontanare ancor più i due. La ragazza infatti non manca di informare Rossella di aver visto Patrizio e Clara insieme. Dopo questa scoperta Rossella decide di affrontare apertamente il ragazzo.

Le tensioni con Susanna iniziano a sciogliersi, e Niko arriva con una proposta inaspettata che lascia Rossella a bocca aperta. Ma la delusione causata dal comportamento di Patrizio rischia di compromettere il futuro della giovane: in un momento particolare di forte fragilità questa delusione potrebbe mettere in serio pericolo anche il suo impegno sulla tesi.

Franco si prepara ad iniziare il suo nuovo lavoro ai Cantieri. Il suo arrivo scatena subbuglio tra gli operai.

Salvatore appare sempre più teso in vista della cena con Bruno e sua sorella Morgana. Ad accrescere la sua tensione arriva Bice Cerruti che, intenzionata a voler preparare qualcosa di spettacolare per i Sarta, prende una decisione imprevedibile.

Spoiler Un Posto al Sole: arriva la festa del papà

Si avvicina la festa del papà e Irene vuole preparare una sorpresa. Mentre si appresta a festeggiare in compagnia di Bianca e Jimmy organizza una divertentissima caccia al tesoro. Filippo riceve una sorpresa che lo lascia a bocca aperta.

