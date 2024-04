Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 13 al 19 aprile 2024 ci svelano che vivremo Niko una settimana ricca di colpi di scena. Cosa accadrà in Upas la prossima settimana? Al centro dei riflettori troveremo ancora una volta Rosa, protagonista di momenti di paura, e Diana che farà “tremare” Flavio Bianchi. Scopriamo insieme cosa accadrà nella storica soap opera di Rai 3 giunta alla sua 28ª stagione, con le anticipazioni nuove puntate inedite.

Anticipazioni Upas, trama puntate dal 13 al 19 aprile 2024

Damiano è molto vicino a Viola durante la festa dei suoi 40 anni. L’atteggiamento del poliziotto – che non esita a fare una sorpresa alla giovane Bruni per riavvicinarsi a lei – finisce per fare ingelosire Rosa, spingendola a prendere una decisione inaspettata.

Damiano decide di lasciare l’appartamento della donna, ma proprio in quel momento si prospetta una nuova minaccia. La mano oscura della malavita torna a posarsi sulla Picariello e sul piccolo Manuel, e spinge il poliziotto Renda a cercare di andare fino in fondo alla vicenda pur di scoprire chi sia il mandante di quelle incessanti minacce. Per dare un volto agli autori Damiano chiede l’aiuto di Eduardo Sabbiese.

Un Posto al Sole, anticipazioni settimanali: Flavio Bianchi teme che Diana possa risvegliarsi dal coma

Mentre le condizioni di Diana restano preoccupanti, Nunzio la collaborazione dell’ispettrice Anselmi, per indagare sui loschi affari di Flavio Bianchi. Stando a quanto riportato dagli spoiler i due riescono a trovare nuovi elementi che gettano nuove inquietanti ombre sull’imprenditore.

Quest’ultimo nel frattempo trema al pensiero che Diana possa risvegliarsi dal coma e denunciarlo. Per questo motivo decide di ricorrere all’aiuto del boss Torrente per sistemare la vicenda.

Niko e Valeria insieme nelle prossime puntate Un Posto al Sole

Dopo aver a lungo rinunciato a lungo all’amore dopo la morte di Susanna, Niko decide di riaprire il suo cuore. Incoraggiato da Valeria, l’avvocato Poggi mette una pietra sul passato.

Nel frattempo Serena ascolta le parole di Manuela e cerca di capire quanto la sorella sia ancora presa dal giovane Poggi. La risposta non tarda ad arrivare dalla reazione della gemella Cirillo, che fa sempre più fatica a nascondere la sua gelosia nel vedere Niko e Valeria che fanno coppia fissa.

Upas, cos’altro accade?

Marina si trova ad affrontare una vera e propria crisi esistenziale, che la porta a chiedersi se lei e Roberto non siano in età troppo avanzata per potersi prendere cura del piccolo Tommy.

Roberto fa una proposta a suo figlio Filippo che lo lascia senza parole. Michele si prepara a ricevere la visita di Fabiana, rientrata a Napoli dopo un periodo di assenza.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui.