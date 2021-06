Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 12 al 18 giugno 2021 ci svelano che vedremo Pietro sul punto di fare un gesto estremo dopo aver scoperto il doppio gioco di Lara. Il ragazzo appare fuori controllo e Roberto intuisce nel silenzio di Lara qualcosa di sospetto. Una notte difficile della giovane però ha esiti sorprendenti.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 12 al 18 giugno 2021

Roberto cerca di far ricredere Marina sul conto di Lara, ma la donna è poco propensa a fidarsi di lei. Il cerchio intorno ad Abbate sembra finalmente stringersi ma rivelazioni a sorpresa e conseguenti colpi di scena non sono ancora finiti. Lara vuole rientrare in possesso del computer nel quale sono presenti dei file che le permetterebbero di ricattare Menkov e chiede a Roberto di portarglielo. Marina smaschera Lara portando alla luce il suo doppio gioco ma la ragazza non si arrende e spera ancora di portare Roberto dalla sua parte.

Serena e Filippo scoprono finalmente il sesso del figlio che aspettano. Silvia è sempre più sensibile alle attenzioni di Giancarlo. Mariella è sempre più insoddisfatta del rapporto con Guido. Speranza si convince a dare una possibilità al povero Samuel.

Alberto deve fare i conti con la deludente realtà dei fatti: il futuro è ben diverso da quello che aveva immaginato. L’uomo sembra aver toccato il fondo della sua vita. Poco dopo ha un confronto con Clara, che porta la donna a maturare una nuova consapevolezza.

Un Posto al Sole anticipazioni: Raffaele e Renato, la guerra continua

La guerra tra Raffaele e il drone di Renato continua senza esclusione di colpi. Raffaele elabora una controffensiva per cercare di sfuggire alla sorveglianza speciale dell’altro. Ci riuscirà? Per scoprirlo, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.

Ricordiamo che la soap viene trasmessa da Rai 3 nella fascia oraria 20:45-21:15 (dal lunedì al venerdì), dopo aver esordito alle 18:30 per le prime stagioni ed è visibile in replay nella nostra app o su RaiPlay.