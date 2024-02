Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 11 al 17 febbraio 2024 ci svelano che vivremo una settimana ricca di colpi di scena. Cosa accadrà in Upas la prossima settimana? Al centro dei riflettori ci saranno Ida e Diego, che dopo le ultime vicissitudini si riavvicinano. Nel frattempo Ornella nota che le condizioni di salute di Luca peggiorano e si preoccupa. Scopriamo insieme cosa accadrà nella storica soap opera di Rai 3 giunta alla sua 28ª stagione, con le anticipazioni nuove puntate inedite che andranno in onda la prossima settimana.

Anticipazioni Upas, trama puntate dal 11 al 17 febbraio 2024

Nelle prossime puntate inedite Un Posto al Sole – in onda dal 11 al 17 febbraio 2024 – vedremo Ida e Diego cedere alla passione. Mentre Marina e Roberto pensano di essere finalmente riusciti a coronare il loro sogno di famiglia, e si comportano con Tommaso come se fosse il loro vero figlio, un nuovo temporale si profila all’orizzonte.

Complice l’atmosfera di San Valentino Ida e Diego cedono alla passione. Il sentimento tra i due – in realtà mai sopito – li porta a riavvicinarsi. Tuttavia per il momento preferiscono tenere nascosta la loro relazione. Ciò non toglie però che il feeling creatosi tra il Giordano e la giovane mamma polacca possa distruggere la serenità dei coniugi Ferri. Cosa accadrebbe se Diego dovesse decidere di riconoscere Tommaso come suo figlio e creare con Ida una famiglia felice?

Un Posto al Sole, anticipazioni settimanali: la malattia di Luca

I malesseri sempre più frequenti del dottor De Santis fanno preoccupare seriamente Ornella. Nonostante la costante vicinanza di Giulia, il primario si ritrova a fare i conti con i gravi sintomi della sua malattia. LLuca viene colpito da una forte amnesia che gli causa molti disagi.

Ornella – dopo essersi resa conto delle difficoltà fisiche di De Santis – comincia a preoccuparsi seriamente anche per la sua posizione e ad avere dubbi su di lui. La donna ne parla anche con Raffaele e cerca di capire quale sia la cosa migliore da fare.

Riccardo in crisi nelle prossime puntate Un Posto al Sole

Al ritorno da Milano Riccardo appare turbato e pensieroso. Dopo il momento di debolezza con l’ex moglie Virginia, il medico è confuso sui suoi sentimenti.

Se il Crovi sembra mettere in dubbio le sue certezze, e non essere più tanto sicuro di voler sposare Rossella, lei da parte sua fa una scoperta sconvolgente che potrebbe spingerla a mettere in dubbio la sua relazione con Riccardo.

Spoiler UPAS, cos’altro accade?

Filippo e Serena organizzano una festa di Carnevale. Il loro intento è quello di risollevare il morale di Irene e aiutarla a diventare un po’ più socievole. Proprio quando tutto sta andando per il meglio tuttavia, la festa viene annullata e la lodevole iniziativa dei Sartori si trasforma in un disastro. I due ottengono l’effetto contrario a quello auspicato, e Irene finisce per chiudersi ancora di più in sé stessa.

L’aria di San Valentino non aiuta Micaela. La gemella Cirillo rimane delusa da Samuel, che sembra dimenticarsi di preparare una sorpresa per la festa degli innamorati.

Rosa non intende lasciare la casa nella quale vive con il figlio, e viene minacciata. Clara cerca di intervenire – preoccupata per le minacce ricevute dall’amica – e prova a convincerla a trasferirsi.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.