Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 1° al 7 luglio 2023 ci svelano che molti personaggi si troveranno a prendere decisioni importanti. Marina – impegnata a risolvere la sua crisi con Roberto – potrebbe decidere di lasciare il posto a Lara, mentre Clara – dopo un confronto con Alberto – è sul punto di fare un passo indietro per il bene del figlio. Scopriamo insieme cosa accadrà nelle nuove puntate inedite che andranno in onda la prossima settimana in Upas.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trama puntate dal 1 al 7 luglio 2023

Nelle nuove puntate Un Posto al Sole in onda dal 1° al 7 luglio su Rai 3 ci sarà ampio spazio per le vicende di Clara e Alberto. Lo scontro con Eduardo ha delle conseguenze pesanti nella vita di Clara, che messa sotto pressione da Alberto si interroga sulla decisione che dovrà prendere e che influirà nella vita sua e in quella del figlio. La stessa Clara si trova a fare i conti con un’operazione di polizia, che potrebbe mettere nei guai lei, Eduardo e Rosa. Mentre Giulia alimenta i sensi di colpa di Rosa, Clara ha un incontro chiarificatore con Alberto, nel quale ribadisce di non frequentare più Eduardo.

Un Posto al Sole news, Marina e Roberto, crisi sempre più profonda

Lara deve gestire la situazione con Ida, determinata a riprendersi il figlio, mentre la relazione tra Marina e Roberto sembra avvicinarsi sempre più a un punto di non ritorno. La situazione non può che far gioire Lara, che ne approfitta per guadagnare terreno con l’uomo.

Nonostante le tensioni con la madre naturale di Tommaso, Lara fa in modo di accreditarla agli occhi di Roberto, riuscendo a farla assumere come baby sitter del bambino. Ma tutto questo non basta alla Martinelli, che decide di interferire ulteriormente sulla “rivale” Marina, provocandola. L’ennesima interferenza di Lara non fa che accrescere in Marina il desiderio di tenere il marito lontano dalla sua vita.

Un Posto al Sole, spoiler Upas al 7 luglio

Le cose non vanno meglio tra Viola ed Eugenio, e la donna sembra cercare ogni modo per sfuggire ai momenti in cui può stare sola con il marito, che fatica sempre più a reggere la situazione.

Mariella mette Castrese con le spalle al muro, e lui cerca di fugare i suoi dubbi sulla presunta relazione con Cerruti. Dopo una confessione intensa di Castrese a Guido e Mariella, i due lo spronano a fare un passo indietro.

Luca De Santis cerca di accorciare le distanze con Giulia, mentre Rossella patisce l’atteggiamento del primario nei suoi confronti. La Graziani si sfoga con Ada, una nuova infermiera alla quale può confessare le sue amarezze per la situazione lavorativa che si è venuta a creare al San Raffaele, e un’alleata con cui affrontare il momento difficile. La nuova amica della Graziani è innamorata di Nunzio, e Rossella prova a vestire gli abiti di Cupido per far scoccare la scintilla tra i due.

