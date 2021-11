Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 27 novembre al 3 dicembre 2021 ci svelano che Rossella sarà alle prese con la crisi sentimentale dei suoi genitori, che sembrerà ormai giunta a un punto di non ritorno. Ma vediamo insieme cosa accadrà in Upas la prossima settimana.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 27 novembre al 3 dicembre 2021

La decisione presa da Silvia e Michele avrà grosse ripercussioni anche su Rossella che, pur rimanendo lucida in campo lavorativo, farà fatica a contenere l’emotività nel contesto familiare. Quando poi la ragazza si troverà a dover gestire un’emergenza ospedaliera anche il suo futuro professionale finirà per apparirle in una luce diversa. Intanto una figura misteriosa sembrerà controllare ogni suo movimento. Quell’uomo non tarderà a informare il padre di Rossella della decisione presa dalla ragazza sul piano professionale, facendogli una proposta che finirà per avere ripercussioni negative su Silvia.

Una strana presenza sembrerà minacciare anche Ferri e Lara. Più tardi la giovane donna farà un incontro inaspettato ma significativo, che la farà ripensare alla sua vecchia vita.

Guido proverà a tirarsi fuori dalla situazione sentimentale dei ragazzi, ma tutto sarà reso difficile da una notizia inattesa che riguarderà Vittorio. Renato si troverà ad assistere con animo indispettito al crescente sodalizio professionale tra Niko e Alberto. E mentre Niko sembrerà iniziare a fidarsi di Alberto, Renato manterrà invece alta la guardia. Ben presto qualcosa potrebbe dargli ragione.

Per Vittorio e Speranza potrebbe aprirsi un periodo felice, dopo che il giovane avrà deciso di superare ogni remora. Ma il suo comportamento alimenterà i sogni romantici della ragazza o finirà per metterla in crisi?

Anticipazioni Upas: Marina sarà al fianco di Fabrizio

Marina non lascerà da solo Fabrizio, che dopo le inquietudini legate alle sorti del panificio si troverà ad affrontare una tremenda tensione legata al lancio di un nuovo formato di pasta.

Nunzio sarà più che mai intenzionato a restare a Napoli per essere vicino a Chiara. Il ragazzo le farà anche una proposta che la lascerà spiazzata. In questo periodo non proprio felice Chiara potrà contare sulla costante vicinanza del ragazzo, ma apparirà tuttavia turbata da un pensiero che la perseguiterà senza darle pace. Volete sapere di cosa si tratta?

Per scoprirlo, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.

Un posto al sole, puntate su Rai 3: orario e streaming di Upas

Ricordiamo che la soap viene trasmessa da Rai 3 nella fascia oraria 20:45-21:15 (dal lunedì al venerdì), dopo aver esordito alle 18:30 per le prime stagioni ed ogni singola puntata (compresa quella di oggi) è visibile in replay nella nostra app o su RaiPlay.