Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 25 settembre al 1 ottobre 2021 ci svelano che le indagini per scoprire chi è il responsabile dell’aggressione subita da Susanna proseguono e sembra che ormai il colpevole abbia le ore contate. Ma vediamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 25 settembre al 1 ottobre 2021

Niko è convinto che il responsabile dell’aggressione sia Mauro, e non esita a condividere i suoi sospetti con la polizia. Intanto Giulia Poggi riceve una telefonata da Manlio, che sostiene di sapere chi potrebbe essere l’aggressore di sua figlia. La nuova pista fornita da Manlio offre nuovi spunti che Niko intende sfruttare: il ragazzo decide così di svolgere qualche indagine. Cosa è successo tra Pasquale e Susanna? Niko sembra determinato a scoprirlo e lo chiede al diretto interessato, convinto che questo particolare potrebbe avere peso sull’indagine.

Anche Franco fa una interessante scoperta che potrebbe fare un po’ di luce sull’aggressione ai danni della Picardi. Il Boschi e Niko iniziano così a fare indagini parallele a quelle della polizia. Sembra proprio che il cerchio stia per chiudersi e la situazione di Mauro sembra farsi sempre più complicata, ma sarà davvero lui il responsabile di quanto accaduto a Susanna? Proprio quando tutto sembra puntare contro di lui Franco scopre un nuovo indizio che potrebbe dare una svolta alle indagini. Franco fa una scoperta interessante e poco dopo, insieme a Niko, informa la polizia del filmato nei pressi dello studio la notte in cui Susanna è stata aggredita.

Filippo è sempre più diviso tra il desiderio di un rapporto senza troppi grattacapi, come quello che potrebbe avere con Viviana, e l’unione con Serena, che però lo costringe ad assumersi le responsabilità di padre e di marito. Serena, ormai stanca di questa situazione, lo affronta. La distanza tra loro sembra essere divenuta ormai incolmabile e la donna cerca il conforto di una persona fidata a cui chiedere aiuto. I consigli di Marina si rivelano tutt’altro che facili da seguire, ma Serena cerca di mettercela tutta.

Anticipazioni Upas: Fabrizio è sull’orlo di una crisi di nervi

Marina, oltre a dare conforto e sostegno a Serena per aiutarla ad affrontare una situazione familiare non certo facile, si trova anche ad aiutare Fabrizio. La situazione del Pastificio, ormai sull’orlo del fallimento, rischia infatti di farlo cadere in una spirale di rabbia che potrebbe ritorcersi contro di lui e coloro che gli sono vicini.

Fabrizio riuscirà a superare la crisi? Per saperlo, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui.

