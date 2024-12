Un passo dal cielo 8 quando in onda: svelata la data e le anticipazioni

Ci sono novità importanti per Un Passo dal Cielo 8. Quando andrà in onda? E’ finalmente stata svelata la data. Le nuove puntate ci attendono poco dopo le vacanze di Natale. Ebbene sì, inizieremo il nuovo anno con l’amatissima fiction Rai che sarà pronta a tenerci compagnia nelle fredde serate del mese di gennaio 2025. Ecco tutti i dettagli

Un Passo dal Cielo 8 quando va in onda? La data

Un Passo dal Cielo 8 quando va in onda? Giusy Buscemi ed Enrico Ianniello stanno per tornare in tv. Le nuove puntate dell’amatissima fiction Rai ci attendono. Non appena saranno finite le vacanze di Natale, ovvero non appena terminerà il periodo delle Feste natalizie, potremo finalmente guardare le nuove puntate.

Stando ai palinsesti Rai, infatti, la prima puntata di Un Passo dal Cielo 8 andrà in onda il 9 gennaio 2025. Subito dopo l’Epifania, infatti, vi saranno tantissime novità per gli appassionati di serie tv, programmi di intrattenimento e quant’altro. Sarà una settimana molto interessante. Proprio nel mese di gennaio torneranno in onda altre amatissime serie tv. Un esempio? Domenica 12 gennaio sarà la volta di Mina Settembre 3. Dopo la messa in onda di Un Passo dal Cielo 8, inoltre, a tenerci compagnia sarà Francesca Chillemi con le nuove puntate di Che Dio ci aiuti.

Le prime anticipazioni sulla fiction Rai

Cosa accadrà in Un Passo dal cielo 8? Ebbene per quello che sappiamo ad oggi rivedremo Giusy Buscemi ed Enrico Ianniello. In che veste? Quella degli amatissimi fratelli Nappi impegnati a risolvere crimini e misteri in mezzo ai boschi, ma anche a farci divertire e a regalarci tanto buonumore. Manuela e Vincenzo dovranno ancora una volta conciliare lavoro e vita privata.

Chi altri vi sarà? Sicuramente Huber, interpretato da Gianmarco Pozzoli, ma anche Nathan, personaggio interpretato da Marco Rossetti. Proprio Nathan si toglierà la barba e si aprirà, grazie a Manuela, alla civiltà. Nascerà qualcosa tra i due? E’ possibile che di ritroveremo a seguire una nuova storia d’amore. Di sicuro però non mancheranno i colpi di scena.