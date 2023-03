Torna su Rai 1 la settima stagione di una fiction molto amata dal pubblico. Ci riferiamo a ‘Un passo dal cielo 7’ con Giusy Buscemi e delle new entry. Scopriamo assieme: quando inizia e le anticipazioni su cast, trama e nuovi personaggi.

“Un passo dal cielo 7’: quando in tv e quante puntate della nuova stagione?

Da giovedì 30 marzo in prima serata su Rai1 arriva “Un passo dal Cielo 7” dove nella prima puntata come guest star ci sarà Joe Bastianich, mentre nella sesta invece vedremo un cameo del conduttore Di Unomattina, Massimiliano Ossini.

La fiction, prodotta da Lux Vide ci terrà compagnia per otto settimane dal momento che sono previste otto puntate. Mentre, la location è sempre la stessa: le Dolomiti. Tanto che la stessa attrice protagonista, Giusy Buscemi, dalle pagine di Sorrisi dichiara: “In realtà la protagonista è la montagna, le ho “ceduto” volentieri questa responsabilità”. Questa settima stagione di “Un passo dal Cielo”, tra colpi di scena e nuovi intrecci, con nuovi attori e personaggi, ci appassionerà come le precedenti.

“La natura è il grande argomento della serie e della nostra vita. Ed è bene ricordare che stiamo rovinando un posto bellissimo che, invece, dovremmo preservare per i nostri figli”, dice Enrico Ianniello, a cui è affidata per la prima volta anche la regia, affiancato da Lazlo Barbo.

“Un passo dal cielo 7”: uscito di scena Daniele Liotti, Giusy Buscemi già presente nel cast diventa protagonista femminile

Sempre dalle pagine di Sorrisi la Buscemi fa sapere:

“Porterò un punto di vista femminile sia nelle indagini sia in famiglia. Manuela Nappi e il fratello il vicequestore Vincenzo faranno un duetto carino giocheranno a essere il poliziotto buono e quello cattivo: lui usa toni diretti, lei l’empatia. Quest’anno poi c’è questa cosa bellissima: Manuela imparato a usare la prossemica, ovvero grazie ai movimenti e al linguaggio del corpo capisce quello che le persone cercano di nascondere”.

Un passo dal Cielo 7, i nuovi protagonisti: ruolo e attori

Manuela Nappi a cui presta il volto Giusy Buscemi che diventa protagonista femminile e Nathan interpretato a Marco Rossetti, chiamato l’uomo degli orsi per la sua misteriosa storia. La Buscemi nella fiction era un semplice agente, ma in questa settima stagione torna come ispettrice, come mai?

Lo spiega la stessa attrice a Sorrisi:

“Manuela è tornata a Belluno dove ha fatto dei corsi di aggiornamento ed è salita di grado; ma le succede un fatto importante che le cambia profondamente la vita. Un segreto che la riporterà a San Vito di Cadore”.

Tra le new entry, inoltre c’è l’attore Leonardo Pazzagli che presta il volto a Gregorio Masiero uno scultore solitario allo sbando dopo la morte della moglie, che rischia anche di perdere l’affido della figlia. Un uomo con cui Manuela avrà un rapporto stretto, perché lui è legato al Segreto che la Nappi si porta dietro.

Tra le new entry troviamo anche:

Luciano Paron interpretato da Giorgio Marchesi,

Eva alias Rocio Munoz Morales.

Chi sono gli altri attori del Cast di “Un passo dal cielo 7?

Nel cast rimangono i personaggi:

Vincenzo Nappi (Enrico Ianniello),

Carolina Volpi (Serena Iansiti)

Huber Fabricetti (Gianmarco Pozzoli).

Anticipazioni prima puntata di Un passo dal cielo 7 di giovedì 30 marzo

“Altezze diverse”: una motociclista viene trovata in un crepaccio. Manuela scopre che la morte della ragazza potrebbe essere collegata all’incidente della sua amica Roberta e dalle immagini, emerge il coinvolgimento di Paron. Per risolvere il caso Manuele trova in Nathan un inaspettato alleato.

Il commissario Vincenzo Nappi interpretato da Enrico Ianniello che quest’ano è anche alla regia, dovrà confrontarsi con un punto di vista diverso: quello più empatico e dolce della sorella Manuela, interpretata da Giusy Buscemi che dichiara:

“Il loro rapporto di lavoro e familiare evolverà nel corso delle puntate. Il rapporto di fratellanza tra Vincenzo e Manuela è il cuore e il motore della serie, siamo come poliziotto buono e poliziotto cattivo. Si parlerà tanto di ambiente perché vedremo la natura minacciata, il compito dei protagonisti è di preservare il mistero e la bellezza di ciò che li circonda. Manuela ha un segreto che la lega al personaggio di Gregorio Masiero e sua moglie, ma è cresciuta e ha uno sguardo empatico verso ciò che la circonda, indagini comprese”.