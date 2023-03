Dal prossimo 30 marzo andrà in onda la settima stagione della serie Un passo dal cielo. Non solo new entry ma anche inaspettati ritorni come quello di Eva interpretato da Rocio Munoz Morales. Eva comparirà di nuovo nella vita di Vincenzo anche se stavolta non sembra essere intenzionata a rovinargli i piani.

Rocio Munoz Morales, intervista

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Rocio Munoz Morales a cui abbiamo chiesto come sia stato tornare sul set della serie: “E’ stato molto bello e ho provato una grande emozione. Non ti nego che all’inizio avevo dei dubbi. Avevo bisogno di raccontare una donna diversa da quella delle stagioni precedenti. Ho ritrovato sul set i vecchi amici oltre che un luogo che mi è rimasto nel cuore e in cui ho respirato aria di casa”.

Sull’evoluzione del suo personaggio, Rocio rivela: “Eva è cambiata tantissimo e porterà meno scompiglio di quello che avrebbe portato qualche anno fa. E’ diventata più matura, e su alcuni aspetti lo è anche più di Vincenzo, ma ciò che mi ha colpito è la sua voglia di maternità. Dimostrerà anche empatia con la nuova compagna di Vincenzo. Mi ha sorpreso l’evoluzione di questo personaggio. Stimo Eva e le voglio bene”.

Il tema ambientale è al centro della settima stagione. Abbiamo chiesto a Rocio quale sia il suo pensiero in merito all’attenzione dei giovani per l’ambiente: “Alle mie figlie insegno il rispetto per la natura. Penso che sia importante lanciare messaggi che possano avvicinare le persone al rispetto di quello che ci è stato donato”.

Rocio Munoz Morales è salita sul palco del Festival di Sanremo e questa volta è stata accompagnata da Massimo Ranieri. Per lei si è trattato anche in questo caso di un ritorno visto che Rocio è stata una delle co-conduttrici del Festival di Sanremo 2015 assieme a Carlo Conti. Per Rocio è stata dunque un’emozione particolare: “Era la mia terza volta su quel palco. Questa volta ero con Massimo Ranieri che prima di entrare mi ha detto che stava tremando. E io allora gli ho detto che se tremava lui io ero giustificata. A maggio condurremo insieme una prima serata insieme su Raiuno. Ci stiamo già lavorando”.

Video intervista a Rocio Munoz Morales