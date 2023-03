Marco Rossetti è una new entry della nuova stagione di Un passo dal cielo. Nella serie, l’attore interpreta Nathan, un uomo misterioso che vive da solo nei boschi. Nessuno lo vede mai, se non raramente quando scende in paese per vendere la selvaggina e le pelli. A San Vito lo chiamano l’uomo degli orsi perché ha trascorso i primi anni della sua vita da solo nella foresta.

Intervista a Marco Rossetti

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Marco Rossetti a cui abbiamo chiesto come sia stato entrare nel cast di una serie di successo: “E’ stato bello perché ho respirato da subito un clima familiare. Mi sono sentito accolto”.

In merito al suo personaggio ha invece rivelato: “Di Nathan mi ha colpito la sua autenticità e il fatto che sia consapevole dei propri mezzi. E’ un personaggio che ha rinnegato la civiltà per continuare a vivere nella natura”.

Il personaggio di Nathan ha richiesto un’intensa preparazione fisica. Marco Rossetti ha dovuto girare scene difficili: “E’ stato faticoso e finora sul lavoro è stato il progetto più impegnativo a cui ho preso parte. La Lux mi ha fatto preparare ad hoc. Ho fatto un mese di scuola di stuntman seguendo uno specifico allenamento. Io mi sono divertito molto”.

Gli ricordiamo però che anche nella serie Black out con Alessandro Preziosi, aveva girato delle scene impegnative: “In quella serie però dovevo camminare solo sulle montagne”, scherza. Sul rispetto dell’ambiente, l’attore ripone fiducia nelle nuove generazioni: “Non so quanto gli adolescenti di oggi siano sensibili a questa tematica. Nathan per esempio è attento all’ambiente ed è stato interessante affrontare la montagna dal suo punto di vista”.

Marco Rossetti è diventato un volto popolare anche grazie alla serie Doc-Nelle tue mani in cui veste i panni del bel dottore Damiano Cesconi. In queste settimane, la Fox ha annunciato di voler produrre il remake americano. Quale attore gli piacerebbe vedere nei suoi panni? Marco Rossetti non esita nemmeno un attimo e ci dà tre opzioni: “Leonardo Di Caprio, Matthew McCounaghey o Al Pacino”.