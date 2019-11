Un Passo dal Cielo 6 si farà? Ecco le ultime news in merito alla fiction Rai con Daniele Liotti che si è conclusa settimana scorsa. Da giorni e giorni, infatti, i fan della serie sono in attesa di scoprire cosa ne sarà dei personaggi di San Candido e quando potranno vedere nuove loro avventure in onda.

Un Passo dal Cielo 6 si farà: fiction rinnovata

Possiamo dirvi che Un Passo dal Cielo 6 si farà. Ci è infatti parso di capire che la fiction sia stata rinnovata e che gli ascolti dell’ultima puntata abbiano dato buone speranze alla produzione e all’ammiraglia Rai.

Tempi e modi però sono ancora da vedere. Per le riprese a San Candido e a Roma, infatti, serve che la macchina organizzativa si rimetta completamente in moto, ma soprattutto occorrono i tempi necessari per l’organizzazione e la realizzazione di nuovi episodi.

Ipotizzando che gli sceneggiatori abbiano già una idea su cui lavorare si potrebbe pensare che gli attori potrebbero tornare sul set a Primavera 2020. In questo modo, però, sarebbe difficilissimo poter vedere la fiction Rai in onda in Autunno 2020. Sarebbe quindi più probabile uno slittamento al 2021. Cosa significa tutto ciò? Ebbene Un Passo dal Cielo 6 si farà, ma i fan dovranno portare pazienza ad attendere un po’ la messa in onda televisiva.

Un Passo dal Cielo 6: le dichiarazioni del cast

Pilar Fogliati, una delle amatissime attrice del cast di Un Passo dal Cielo, intervistata da Fanpage, alla domanda sulla possibilità della realizzazione di una nuova stagione aveva detto: “Noi non lo sappiamo ancora ma la storia si presta. I presupposti per andare avanti ci sono. Le linee narrative da sviluppare sono tante“.

La sua Emma Giorgi è entrata nel cuore del pubblico di Rai 1. I fan vorrebbero vedere nuovamente il personaggio e magari desiderano che affronti anche momenti più felici di quelli vissuti in precedenza.

Nessun altro si è pronunciato in merito. Tutti gli attori del cast hanno però sempre parlato di momenti felici passati a San Candido svelando come il gruppo di lavoro fosse diventato, ormai, una seconda famiglia.

Nel frattempo Pilar è impegnata nella conduzione di Extra Factor con Achille Lauro mentre Gianmarco Pozzoli, che nella serie interpreta Huber, è impegnato con la moglie a teatro. Rocio Munoz Morales, la bellissima Eva, invece, è sul set di Giustizia Per tutti. Poco si sa degli impegni di Vincenzio Ianniello, ovvero il Commissario Nappi e Daniele Liotti.