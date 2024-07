‘Un oggi alla volta‘ è il titolo dell’opera prima del regista Nicola Conversa. Il film, che racconta la storia d’amore e di crescita di due adolescenti, uscirà presto nelle sale. Scopriamo insieme la trama, il cast e quando sarà disponibile nei cinema.

Un oggi alla volta: la trama del film di Nicola Conversa

Marco e Aria sono i protagonisti del teen movie di Nicola Conversa. La pellicola racconta l’incontro dei due giovani, tra amore e domande esistenziali sulla vita, che piano piano crescono insieme e capiscono l’importanza di avere la persona giusta accanto. ‘Un oggi alla volta‘ è infatti la frase che Aria ha deciso di tatuarsi sul braccio perché ha scelto di vivere la vota così come viene, pensando al presente. Il film vede la sceneggiatura di Nicola Conversa e Giulia Uda ed arriva al cinema dal 25 luglio 2024, distribuito da Vision Distribution.

Ma di cosa parla? Marco è un ansioso diciannovenne prossimo alla maturità, con 3 materie da recuperare, una madre che vive con lo smartphone in mano ed un fratello che sogna di fare il cantante indie. È a-social e vorrebbe amare come si faceva un tempo. Un giorno per errore, a causa di un numero di telefono memorizzato male, conosce Aria. La giovane si è diplomata l’anno precedente e vive ogni giorno come se fosse l’ultimo anche perché ha una malattia degenerativa che non le dà certezze sul futuro. I due si troveranno a innamorarsi, cosa che sembra sempre più difficile al giorno d’oggi.

Il cast

‘Un oggi alla volta’ vede nel cast la presenza di Tommaso Cassissa, al suo primo ruolo da protagonista, e di Ginevra Francesconi. Accanto a loro ci sono Francesco Centorame, Katia Follesa, Marilù Pipitone, Edoardo Pagliai, Federica Pagliaroli, Cesare Bocci ed Elisabetta de Palo. Il film è una produzione One More Pictures con Vision Distribution in collaborazione con Rai Cinema e in collaborazione con Sky. Inoltre è stato realizzato in collaborazione con Trentino Film Commission ed è interamente girato nella provincia di Trento.