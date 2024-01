Il Natale è passato e un nuovo anno è cominciato ma la tv, alcune reti principalmente, continuano a trasmettere film a tema. Del resto ci tengono compagnia da Novembre e appassionano un gran numero di spettatori, quindi perché non prolungare un po’, almeno sul piccolo schermo, le festività?

Se anche voi siete degli estimatori, nella prima serata di Martedì 9 Gennaio su Tv8 non perdete Un Natale da favola, pellicola di genere sentimentale del 2015 diretta da James Head. Non aspettatevi nulla di speciale, ma è comunque un film piacevole. Qui trovate le curiosità più interessanti da conoscere sul suo conto.

Un Natale da favola: la trama in breve e il cast

La principessa Katie, in visita ufficiale a New York per il Natale, decide di evadere dalla sua dorata routine per concedersi qualche giorno da persona “normale”, confondendosi fra la gente comune. Quando conosce il giovane e affascinante Jack se ne innamora, vorrebbe dirgli la verità, ma non è facile come potrebbe sembrare…

Fanno parte del cast, fra gli altri, Briana Evigan, Paul Campbell, Greg Evigan, Jacqueline Samuda, Jay Brazeau, Beverley Elliott e Tara Wilson.

Le principali curiosità sul film

Un Natale da favola è una pellicola di genere sentimentale diretta da James Head nel 2015. E’ distribuita da Hallmark Channel, il canale statunitense specializzato in commedie romantiche. Queste sono le curiosità più interessanti da conoscere sul suo conto: