La serata dei Rainbow Awards a Roma ha visto una vittoria simbolica per Un medico in famiglia, la storica fiction di Rai Uno amatissima dal pubblico, premiata per il primo bacio gay nella storia della televisione italiana. Un momento che ha segnato un passaggio importante nel racconto dell’inclusività sul piccolo schermo e che ha visto protagonista Paolo Sassanelli, tra i volti più amati della serie.

Un medico in famiglia tornerà? Le parole di Sassanelli e Verdiana Bixio, produttrice della Serie TV

Noi di Superguidatv abbiamo intervistato proprio l’attore, che ha ritirato il premio con grande emozione. “Sono orgogliosissimo di questa cosa, orgogliosissimo, sono contento”, ha raccontato “Perché è stato il primo bacio gay sulla tv generalista, su Rai Uno”.

Un riconoscimento che per Sassanelli va oltre la dimensione professionale e tocca un piano culturale più ampio, legato alla normalizzazione di tematiche rimaste troppo a lungo ai margini del racconto televisivo.

Quando gli hanno raccontato nel dettaglio la scena che avrebbe dovuto interpretare, la sua reazione è stata istintiva: “Finalmente, ho detto ahh, finalmente, almeno si baciano, almeno quello”. Una frase che racchiude il senso di una conquista attesa e che restituisce il clima di naturalezza con cui la produzione ha scelto di affrontare una storyline che, pur semplice, ha avuto un forte valore simbolico per milioni di spettatori.

La serata è stata anche l’occasione per tornare a parlare del futuro della serie. Con il ritorno annunciato de I Cesaroni, altra produzione storica della stessa casa, la domanda è diventata inevitabile: tornerà anche Un medico in famiglia? Sassanelli non ha nascosto la sua speranza. “Ci speriamo tutti, stasera c’è la produttrice, Verdiana, viene anche lei… ora glielo diciamo”, ha scherzato, lasciando intendere che il desiderio di rimettere insieme la storica famiglia televisiva è condiviso da gran parte del cast.

A confermarlo è stata proprio la produttrice Verdiana Bixio, che a Superguidatv svela come sia più di un semplice desiderio: “Lo vogliamo tutti, lo vogliamo anche noi, lo vuole tutto il cast, a partire da Lino Banfi e Milena Vukotic”, ha spiegato dando poi l’annuncio “Noi siamo pronti, aspettiamo solo un ok dalla Rai perché i fan lo aspettano tantissimo”. Parole che suonano come una vera e propria apertura ufficiale, dopo anni di voci e indiscrezioni mai concretizzate.

Secondo Bixio, il momento sarebbe anche quello giusto dal punto di vista editoriale oso come lo è stato per il ritorno de I Cesaroni, altro grande remake targato Publispei per cui Mediaset ha dato l’okay dopo diverso tempo: “Sono passati dieci anni dopo l’ultima messa in onda della sesta stagione de I Cesaroni. Anche per Un medico in famiglia è alla stessa distanza dall’ultima, penso che sia il momento giusto per ripresentarci ancora una volta”.

Un messaggio chiaro: la porta è aperta, il progetto è pronto, ora la palla passa alla Rai. E il pubblico, intanto, continua a sperare e ad aspettare.