Il medical drama unito alla commedia all’italiana più amata nel nostro paese torna a vivere su Prime Video. Si tratta, infatti, di Un Medico in Famiglia, più volte richiesto dai fan. Nelle scorse settimane si era addirittura pensato ad una reunion ma Lino Banfi ha smentito. Nonno Libero, almeno per il momento, non tornerà. Intanto, di seguito, potete scoprire come e quando è possibile effettuare una rinfrescata di memoria delle prime quattro stagioni di Un Medico in Famiglia.

Un Medico in Famiglia: le prime 4 stagioni su Prime Video

Un Medico in Famiglia arriva su Prime Video dal 22 settembre con le prime quattro stagioni. La serie tv con Lino Banfi è stata più volte nei trend topic di Twitter quest’estate e la richiesta di un rewatch è stata accolta dalla piattaforma americana.

Le vicende della famiglia Martini hanno accompagnato il pubblico italiano nel corso degli anni dal 1996 al 2016. Nata come adattamento della versione spagnola, Un Medico in Famiglia ha saputo declinare tanti temi a tal punto da diventare un cult televisivo.

Il successo di questa serie tv, anche a distanza di anni, è la capacità di raccontare la famiglia italiana nel suo continuo mutamento. Di generazione in generazione chi guarda si sente rappresentato nel modo più corretto. Oggi, poi, alcuni personaggi vengono rivalutati e capiti ancora di più.

Un Medico in Famiglia è stato un appuntamento fisso con la propria famiglia sul divano ma anche il passaggio storico tra la fruizione settimanale di un prodotto televisivo e invece, la disponibilità immediata dovuta alla connessione ad Internet.

Un Medico in Famiglia: ecco, gli attori lanciati dalla serie tv e amati dal web

Nel corso delle stagioni di Un Medico in Famiglia tanti sono stati gli attori e le attrici, soprattutto giovani, che sono riusciti ad imporsi nel settore. Tralasciando i nomi già affermati come quelli di Lino Banfi, Giulio Scarpati e Claudia Pandolfi hanno raggiunto il successo Edoardo Leo, Lunetta Savino, Pietro Sermonti, Flavio Parenti e Giorgio Marchesi.

Prima dell’annuncio di Prime Video, il web è esploso nella ricerca delle clip di alcuni dei momenti più esilaranti e romantici di Un Medico in Famiglia. Su tutti sbanca il personaggio di Lunetta Savino che interpreta Cettina. Tutti siamo cresciuti con le sue battute e con il suo essere popolare e semplice. Ma non mancano le clip sull’amore per eccellenza interpretate da Giulio Scarpati (Lele Martini) e Claudia Pandolfi (Alice Solari) o anche da Margot Sikabonyi (Maria Martini) e Pietro Sermonti (Guido Zanin).