Chi ha voglia di romanticismo si sintonizzi pure su Tv8 nella prima serata di Mercoledì 24 Maggio e non si perda neanche una battuta di Un amore a 5 stelle, spumeggiante commedia del 2002 con Jennifer Lopez e Ralph Finnes. L’amore vince su tutto, anche sulle differenze di classe sociale, è la morale non certo originale alla base del film, che resta comunque godibile e molto carino. Di seguito vi sveliamo alcune curiosità che lo riguardano.

Un amore a 5 stelle: la trama in breve e il cast

Marisa Ventura, una bella ragazza madre che lavora come cameriera in un hotel di lusso a New York, incontra il ricco ed altolocato Christopher Marshall, aspirante candidato al Senato degli Stati Uniti. Dopo aver trascorso una notte insieme, i due si rendono conto di appartenere a due mondi diversi e distanti e le loro strade sembrano dividersi. Ma è una commedia romantica, no? Quindi il lieto fine è assicurato.

Per quanto riguarda il cast, oltre ai bravi Jennifer Lopez e Ralph Finnes (lui è il protagonista del bellissimo Il paziente inglese), troviamo anche, fra gli altri, Natasha Richardson, Stanley Tucci, Bob Hoskins, Tyler Posey e Frances Conroy.

Curiosità sul film

Ecco alcune curiosità su Un amore a 5 stelle: