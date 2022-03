Sta per arrivare in tv “Ultima Fermata” il nuovo programma televisivo dedicato ai sentimenti. Il format è prodotto dalla Fascino Pgt società di produzione televisiva di Maria De Filippi. Il programma segna il ritorno a Mediaset della conduttrice Simona Ventura, che, come sappiamo è impegnata con la conduzione del programma domenicale “Citofonare Rai2” insieme a Paola Perego. Ma andiamo a vedere quando andrà in onda e dove la prima puntata del programma “Ultima Fermata”.

“Ultima Fermata”, condotto da Simona Ventura: quando e dove in tv

Il nuovo programma tv dedicato ai sentimenti dal titolo “Ultima Fermata” sbarca in prima serata su Canale 5 Mercoledì 23 marzo 2022 alle ore 21.20. Lo show molto probabilmente sostituirà “Temptation Island”, altro programma di successo andato in onda su Canale 5, sempre prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, che quest’anno non sembra essere stato inserito nel palinsesto tv di Mediaset.

Il format televisivo

“Ultima Fermata” è il nuovo docu-reality prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi e avrà come protagoniste alcune coppie formate da conviventi o da persone sposate, sull’orlo di una crisi e che sono arrivate a un momento decisivo della loro vita e della loro relazione amorosa, alla cosiddetta “ultima fermata”.

Il programma intende raccontare la storia di ognuna di queste coppie, mettendole alla fine davanti ad una scelta cruciale: continuare a vivere insieme il loro rapporto amoroso superando gli ostacoli o mettere fine alla loro storia d’amore. Si cercherà inoltre di riflettere sugli elementi incontrati lungo il cammino e che possono causare la rottura di una coppia, spingendola ad arrivare al capolinea.

Simona Ventura conduttrice di “Ultima Fermata”

Il racconto è affidato a Simona Ventura, che torna a Mediaset quattro anni dopo “Temptation Island”. Una collaborazione quella tra Simona e Maria iniziata ben prima con il programma “Selfie – Le cose cambiano”. La conduttrice non lascerà il suo impegno in Rai, continueremo infatti a vederla anche la domenica mattina alla conduzione del programma “Citofonare Rai2” con Paola Perego.