La morte di Doruk lascerà tutti sconvolti nelle prossime puntate del serial drammatico turco Tutto per la mia famiglia, e il dramma rischierà di trasformarsi in un doppio lutto quando Akif, disperato, cercherà di togliersi la vita sulla tomba del ragazzo. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni turche Tutto per la mia famiglia: Doruk muore in un incidente stradale

La storyline prende il via nel momento in cui Doruk viene a sapere che è stata sua sorella Melisa a causare la morte di Kadir, e che i suoi genitori gli avevano tenuta nascosta la cosa. A quel punto il ragazzo sale in auto e chiama Akif, che conferma tutto ciò che ha scoperto.

Un breve momento di distrazione e una donna che, con il figlioletto per mano, attraversa la strada davanti a lui sono sufficienti a fargli perdere il controllo del mezzo, che finisce fuori strada. La donna e il bambino sono salvi, ma per Doruk le cose si mettono male. Il ragazzo viene portato in ospedale in condizioni gravissime ed entra in coma. Mentre è incosciente, rivede tutta la sua storia d’amore con Asiye, poi muore.

La morte di Doruk causa forti tensioni in Tutto per la mia famiglia

Non appena l’equipe medica comunica ai familiari e amici del ragazzo che lui non ce l’ha fatta, esplodono molte tensioni. Nebahat sfoga tutto il suo dolore su Akif, accusandolo di essere responsabile di quanto accaduto, mentre Asiye scoppia in lacrime per la morte dell’amato.

Ma la situazione più tesa si verifica nel corso dei funerali, quando Akif – divorato dal rimorso – estrae dalla tasca della giacca una pistola e minaccia di uccidersi sulla tomba del figlio.

Asiye salva Akif nelle prossime puntate della dizi turca

L’intervento tempestivo di Asiye – giunta al cimitero per dare l’ultimo addio al compagno – si rivela fondamentale. La ragazza riesce a convincere Akif a non compiere il gesto estremo e a togliergli l’arma dalle mani, evitando così un doppio lutto in famiglia.

Il rimorso però, continua a perseguitare l’imprenditore, che non riesce a darsi pace e si considera il principale responsabile nella morte del figlio. Tenterà ancora un gesto estremo? Al momento gli spoiler turchi non rivelano ulteriori dettagli su questa triste vicenda, e per sapere se Akif riuscirà a rassegnarsi dovremmo attendere ancora qualche giorno. Nel frattempo vi invitiamo a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle ultime news Tutto per la mia famiglia.