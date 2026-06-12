Tutto per la mia famiglia (titolo originale Kardeşlerim) è il nuovo serial turco di Canale 5. Nei primissimi episodi – in onda dal 15 al 19 giugno in daytime – assisteremo alla morte di Hatice e Veli, evento che lascerà completamente soli i loro quattro figli. Già al funerale dei genitori, la sistemazione dei ragazzi è oggetto di discussioni. Chi si occuperà di loro?

Trame settimanali Tutto per la mia famiglia

Hatice e Veli Eren sono una coppia sposata e con quattro figli: Kadir, Omer, Asiye ed Emel. I due coniugi lavorano duramente e fanno molti sacrifici per non far mancare niente ai ragazzi, e nonostante le difficoltà si sentono appagati dall’amore che regna in famiglia. Purtroppo una doppia tragedia sta per colpirli: Hatice e Veli muoiono in circostanze misteriose, lasciando i figli da soli.

Tutto per la mia famiglia, trame al 19 giugno

Hatice lavora come domestica dalla faiglia Atakul, e non esita a recarsi alla villa quando Nebahat la manda a chiamare. Qui però vede qualcosa che non avrebbe dovuto vedere, ovvero il padrone – Atif – con Suzan, la moglie del suo socio.

Appare subito evidente che l’uomo ha una relazione extraconiugale, ed è altrettanto sicuro che non ha nessuna intenzione di essere smascherato. Hatice rimane vittima di un tremendo “incidente“, e Veli raggiunge Arif per scoprire la verità. Quest’ultimo lo affronta e la colluttazione finisce nel peggiore dei modi per il marito di Hatice.

Cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Al funerale dei coniugi Eren, i parenti discutono su chi debba occuparsi dei quattro ragazzi rimasti orfani. Orhan e Sengul si dicono disposti a ospitarli, anche se la donna ha qualche reticenza. Teme infatti che la loro situazione finanziaria – già molto precaria – non potrebbe che peggiorare con quattro bocche in più da sfamare.

Orhan insiste e ammette di non essere disposto a lasciare i nipoti al suo destino. Sarà lui ad avere la meglio? Kadir, Omer, Asiye ed Emel andranno a vivere con gli zii? E come prenderà la cosa Sengul? Avremo tempo per trovare le risposte a queste domande: la nuova dizi turca è appena iniziata e promette di tenerci con il fiato sospeso a lungo.