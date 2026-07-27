La line-up de Il Festival dello Spettacolo 2026 continua ad arricchirsi di grandi nomi della televisione, della musica, del cinema e dell’intrattenimento italiano. Tra gli ospiti annunciati figurano Annalisa, Ficarra e Picone, i giudici di X Factor, Elettra Lamborghini, Noemi, Gabry Ponte, i Pooh, Serena Rossi, Claudio Santamaria e Gerry Scotti.

La seconda edizione dell’evento ideato da TV Sorrisi e Canzoni si svolgerà nelle giornate di venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 novembre 2026 al Superstudio Più di Milano, in via Tortona 27.

Tre giornate durante le quali il pubblico potrà partecipare a interviste, anteprime, showcase musicali, masterclass, workshop, meet&greet e incontri con alcuni dei personaggi più conosciuti dello spettacolo italiano.

Festival dello Spettacolo 2026: quando e dove si svolge

Il Festival dello Spettacolo 2026 è in programma dal 6 all’8 novembre 2026 presso il Superstudio Più, uno degli spazi per eventi più importanti di Milano.

La sede si trova in via Tortona 27, nel cuore del quartiere milanese dedicato alla moda, al design e alla creatività.

L’obiettivo della manifestazione è riunire in un unico grande evento le diverse anime dell’intrattenimento: televisione, cinema, serie televisive, musica, informazione e formazione professionale.

Il programma sarà distribuito su tre grandi palchi, sui quali si alterneranno artisti, conduttori, attori, giornalisti, cast televisivi e professionisti del settore.

Gli ospiti del Festival dello Spettacolo 2026

Dopo l’annuncio delle prime presenze, la line-up del Festival dello Spettacolo si amplia con nuovi protagonisti molto amati dal pubblico.

Tra gli ospiti già confermati ci sono:

Annalisa;

Noemi;

Gabry Ponte;

Elettra Lamborghini;

Cristina D’Avena;

Malika Ayane;

i Pooh;

Gerry Scotti;

Pino Insegno;

Claudio Santamaria;

Ficarra e Picone;

Serena Rossi;

Francesca Chillemi;

Alberto Matano.

A questi nomi si aggiungono quelli già annunciati di Carlo Conti, Antonella Clerici, Marco Liorni, Nino Frassica, la Gialappa’s Band e Gianluca Gazzoli.

Saranno presenti anche i cast di due delle produzioni televisive più seguite dal pubblico italiano: Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole.

Il calendario completo degli incontri e gli orari delle singole partecipazioni saranno comunicati progressivamente attraverso il sito ufficiale della manifestazione.

Annalisa, Noemi, Elettra Lamborghini e i Pooh tra gli artisti presenti

Una parte importante del programma sarà dedicata alla musica italiana. Sul palco del Festival dello Spettacolo arriveranno artisti appartenenti a generazioni e generi musicali differenti. Tra le presenze più attese spiccano quelle di Annalisa, Noemi, Elettra Lamborghini, Malika Ayane, Gabry Ponte, Cristina D’Avena e dei Pooh.

Gli artisti saranno protagonisti di showcase, interviste e incontri durante i quali potranno raccontare la propria carriera, i nuovi progetti e il rapporto con il pubblico.

La manifestazione offrirà spazio anche ai talenti emergenti, attraverso iniziative e contest dedicati alla ricerca di nuove voci e nuovi linguaggi artistici.

Gerry Scotti, Ficarra e Picone e Serena Rossi protagonisti degli incontri

Anche il mondo della televisione e del cinema sarà ampiamente rappresentato. Tra gli ospiti annunciati ci sono Gerry Scotti, uno dei conduttori più popolari della televisione italiana, il duo comico e cinematografico Ficarra e Picone, l’attrice e conduttrice Serena Rossi e l’attore Claudio Santamaria.

Parteciperanno inoltre Pino Insegno, Francesca Chillemi e Alberto Matano, insieme a numerosi altri protagonisti che saranno annunciati nelle prossime settimane. Gli incontri permetteranno al pubblico di conoscere più da vicino gli artisti, ascoltare racconti e curiosità legati alle loro carriere e scoprire anticipazioni sui prossimi progetti televisivi e cinematografici.

X Factor e gli altri programmi televisivi presenti al Festival

Il Festival dello Spettacolo ospiterà alcuni degli show più seguiti della televisione italiana, insieme ai rispettivi conduttori e protagonisti. Uno degli appuntamenti più attesi sarà quello dedicato a X Factor, con la partecipazione dei giudici del talent show.

Spazio anche a Buy It Now – Mai più senza, il nuovo programma con:

Gabriele Corsi;

Mara Maionchi;

Giorgio Mastrota;

Stefano D’Onghia.

Saranno inoltre presenti:

Cash or Trash , con Paolo Conticini;

, con Paolo Conticini; Primo Appuntamento , con Flavio Montrucchio;

, con Flavio Montrucchio; Turisti per case, con Gianluca Torre, Ida Di Filippo e Tommaso Zorzi.

Il programma comprenderà anche incontri dedicati a Matrimonio a prima vista, Casa a prima vista e Bake Off Italia.

Gli ospiti del mondo dell’informazione e dello sport

Il cartellone comprenderà anche appuntamenti dedicati al giornalismo, all’attualità e all’informazione sportiva.

Tra i nomi annunciati figurano:

Gian Marco Chiocci;

Paolo Del Debbio;

Alberto Brandi;

Monica Bertini.

Gli incontri offriranno l’occasione per approfondire il modo in cui stanno cambiando la televisione, il racconto dell’attualità e la comunicazione sportiva.

Il programma del Festival dello Spettacolo 2026

Durante le tre giornate il pubblico potrà scegliere tra numerose attività distribuite nei diversi spazi del Superstudio Più.

Il programma comprenderà:

anteprime cinematografiche;

presentazioni di serie televisive;

incontri con attori e cast;

interviste ai protagonisti della televisione;

showcase musicali;

meet&greet;

workshop;

masterclass;

appuntamenti dedicati alla formazione;

approfondimenti sul mondo della musica e del cinema.

Saranno coinvolti anche professionisti che lavorano dietro le quinte dell’industria dello spettacolo, con incontri pensati per chi desidera conoscere meglio le professioni legate alla televisione, alla produzione audiovisiva, al cinema e alla musica.

All’interno della manifestazione sarà presente anche una zona ristorazione, attiva durante tutte le giornate, e un’area espositiva con attività dedicate al coinvolgimento del pubblico.

Vertical Music Contest: candidature aperte fino al 15 settembre

Tra le novità della seconda edizione figura il Vertical Music Contest, progetto multimediale promosso da TV Sorrisi e Canzoni in collaborazione con Interproject.

Il concorso nasce con l’obiettivo di valorizzare brani musicali inediti attraverso il linguaggio dei video verticali.

I migliori talenti selezionati avranno la possibilità di esibirsi sul palco del Festival dello Spettacolo. Le candidature resteranno aperte fino al 15 settembre 2026.

I finalisti saranno scelti da una giuria formata da rappresentanti di:

TV Sorrisi e Canzoni;

ADA/Warner Music Italy;

FIMI – Federazione Industria Musicale Italiana;

Ticketmaster;

Assomusica.

Il vincitore riceverà un contratto di distribuzione con ADA Music Italy.

Biglietti per il Festival dello Spettacolo 2026

I biglietti per partecipare al Festival dello Spettacolo 2026 saranno disponibili attraverso Ticketmaster, partner ufficiale di ticketing della manifestazione. L’ingresso sarà a pagamento, mentre i bambini fino a 3 anni potranno entrare gratuitamente.

È già disponibile una promozione Early Bird, che permette di acquistare i biglietti a condizioni agevolate per un periodo limitato. Le modalità di accesso, i prezzi e le eventuali formule disponibili per una o più giornate possono essere consultati su Ticketmaster e sul sito ufficiale dell’evento.