Il nuovo serial drammatico turco “Tutto per la mia famiglia” è già pronto ai nastri di partenza, e da oggii – lunedì 15 giugno – arriverà a tenerci compagnia nel daytime di Canale 5. Fin dalle prime puntate avremo modo di vedere come i fratelli Eren, dopo la morte dei genitori, siano costretti ad affrontare le avversità.

Trame turche Tutto per la mia famiglia: i fratelli Eren nei guai

La morte di entrambi i genitori in poche ore getterà i fratelli Eren nel dolore. Ben presto però, Kadir, Ömer, Asiye ed Emel si troveranno ad affrontare anche problemi finanziari. I loro guai economici inizieranno quando – poco dopo i funerali – il proprietario di casa Ihsan si presenterà alla loro porta chiedendo il pagamento dei tre mesi arretrati di affitto.

Scopriranno così che il padre era rimasto indietro con la pigione e – nel tentativo di prendere un po’ di tempo – riusciranno a dare all’uomo dei soldi che copriranno una mensilità. Ihsan però non sarà disposto a sentire ragioni e chiederà ai ragazzi di liberare l’appartamento il giorno successivo.

Orhan accoglie i nipoti nelle prossime puntate Tutto per la mia famiglia

La notizia dello sfratto dei fratelli Eren spingerà Orhan ad accoglierli in casa sua. L’uomo infatti saprà bene che il suo defunto fratello non avrà potuto pagare l’affitto degli ultimi mesi perché gli aveva fatto un grosso prestito e non vorrà lasciare i nipote nei guai per causa sua.

La sua decisione però, non piacerà affatto alla moglie Şengül, che vedrà nei quattro ragazzi solo altre bocche da sfamare. Per questo accoglierà i nipoti con freddezza, e non mancherà mai di ricordare loro che dovranno cercarsi un lavoro per contribuire alle spese. La situazione raggiungerà il culmine quando la donna – nel corso della cena – prenderà un block notes e inviterà tutti gli “ospiti” a darsi da fare per il benessere della famiglia.

Questa sarà la classica “goccia che fa traboccare il vaso” e quella sera stessa il più grande dei ragazzi, Kadir, comunicherà allo zio che lasceranno quella casa la notte stessa. I quattro fratelli si renderanno conto di non avere soldi e saranno costretti a mattere da parte l’orgoglio e chiedere allo zio di poter trascorrere la notte nel pollaio.

Pronti a tuffravi in questa nuova storia? Non ci resta che ricordarvi di collegarvi alla rete ammiraglia Mediaset oggi alle 15:51 circa. Tutto per la mia famiglia ci terrà compagnia tutti i giorni, dal lunedì al venerdì.