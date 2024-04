La prima serata di Venerdì 5 Aprile su Rai Due è all’insegna della leggerezza. Ad assicurarcela è Tutta un’altra vita, film commedia del 2019 diretto da Alessandro Pondi. L’attore protagonista, il simpatico Enrico Brignano, è già di per sé garanzia di risate, non trovate? Ecco le curiosità principali da conoscere sul film.

Tutta un’altra vita: la trama in breve e il cast

Gianni è un tassista che sogna di dare una svolta alla sua vita vincendo una grossa somma alla lotteria. Un giorno una coppia che sta per partire per le Maldive, dimentica le chiavi della lussuosa villa in cui abita proprio nel suo taxi. Gianni non resiste alla tentazione e le prende. Per qualche giorno, l’uomo prova emozioni mai provate prima e si prende una cotta per la bella Lola.

Oltre ad Enrico Brignano, fanno parte del cast, fra gli altri, Ilaria Spada, Paola Minaccioni, Maurizio Lombardi, Gabriele Lustri, Giorgio Colangeli, Monica Vallerini, Daniela Terreri, Giordano Di Cola, Rossella Brescia e Paolo Sassanelli.

Le principali curiosità sul film

Ecco le curiosità che dovete conoscere sul film: